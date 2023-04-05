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車手持假買車合約銀行領現　警扣200萬贓款！檢聲押獲准

 記者張君豪／新北報導

一名詐騙集團車手3月23日到新北市汐止區某銀行欲提新台幣199餘萬元，行員察覺有異報警，該男子快速離開。轄區汐止所警員獲報展開追查，3月27日趁男子再次前往銀行提領時，持拘票將其拘提，警方調查後依詐欺、洗錢防制法、偽造文書罪嫌移請地檢署偵辦，並建請檢方聲押獲准。

▲汐止警方逮捕偽造假買賣提領騙匯贓款的許姓車手。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方逮捕偽造假買賣提領騙匯贓款的許姓車手。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲汐止警方逮捕偽造假買賣提領騙匯贓款的許姓車手。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，詐團車手許男（34歲）3月23日持妻子存摺前往銀行欲提領199萬餘元，經行員發現該帳戶資金進出異常，銀行端向警方通報，據此鎖定許嫌涉案，警方在3月27日經向士林地檢署、法院聲請拘票與搜索票獲准。

27日下午13時許，警方趁許男再次臨櫃提領，持拘票於銀行逮捕許嫌，當場查扣贓款199萬5千元、手機2支、汽車買賣合約書、第一銀行存摺2本及第一銀行金融卡2張；警方持搜索票至許男住家搜索，查扣上海銀行存摺1本及彰化銀行存摺1本等涉案贓物。

▲汐止警方逮捕偽造假買賣提領騙匯贓款的許姓車手。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查：被害人係一名吳女（66歲）遭不明人士以投資股票詐騙，婦人把積蓄200萬元匯入指定帳戶後，詐騙集團洗入人頭帳戶，最後將199萬5千元轉至許嫌之妻子帳戶內，許姓車手再以汽車買賣為由前往提領。

許嫌遭逮後否認犯行，但警方核對帳戶金流，他均無法明確交代，且遭查扣之汽車買賣合約書，警方查證車商發現買賣內容為偽造，警詢後依詐欺、洗錢防制法、偽造文書罪將許嫌移請士林地檢署偵辦。

由於許男到案後狡猾否認涉案，警方鑒於他犯後態度不佳，建請檢察官聲請羈押，28日許嫌遭法官裁定聲押獲准。汐止警方呼籲，假投資為常見的詐騙手法，提醒民眾謹記「一聽、二掛、三查證」口訣，一聽到要「匯錢」或「匯款」等關鍵字，千萬不要理會，立即掛掉電話；再撥打165反詐騙專線查證。汐止警分局將持續進行識詐宣導，以提升民眾識詐觀念及防詐知能。

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