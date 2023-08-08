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社會 社會焦點 保障人權

白色BMW不爽被按喇叭一路追　2男暴走「當街砸爛賓士」跳車頂狂踹

記者柯沛辰／綜合報導

新北市淡水區竹圍捷運站7日晚間9點多發生一起恐怖砸車事件，一輛白色BMW疑似不滿被按喇叭，一路從北市承德路七段一路追到新北竹圍捷運站，還趁停等紅燈時，爬到黑色賓士休旅車頂猛踹，與同車另一人持方向盤砸車，導致黑色休旅擋風玻璃破碎。

當時兩輛車疑似有行車糾紛，在北市承德路七段互按喇叭，結果白色BMW自此一路追逐。不久後，2車在竹圍捷運站前停等紅燈，2名男子從白色BMW下車，一人跳上黑色休旅車頭，另一人則手持方向盤狂砸車窗。

由於馬路上都是車輛，黑色休旅無法離開，只能眼睜睜看著2人瘋狂砸車，直到綠燈終於亮起，才趕緊踩油門前進。不過，黑色休旅卡到一旁白色賓士的車門，又卡在原地，即便一度把跳上車頭的男子給震得摔下車來，但兩人依舊繼續砸車。

▲▼白色BMW不爽被按喇叭一路追　2男暴走「當街砸爛賓士」跳車頂狂踹。（圖／翻攝自臉書社團／我愛竹圍）

▲白色BMW疑似不滿被按喇叭，最後2名男子下車當街砸爛賓士。（圖／翻攝自臉書社團／我愛竹圍）

後車行車紀錄器拍下整個過程後，將影片上傳到臉書社團「我愛竹圍」，引發網友熱議。許多人紛紛留言「吱吱吱吱」、「這叫行車糾紛？這是暴力事件吧」、「乍看以為在跳鋼管舞」、「旁邊就是派出所耶」、「當街砸車也太誇張」。

對此，距離事發地點不遠的竹圍派出所也在留言區回應，「本案行車糾紛引發砸車事件，本分局獲報後，立即發動攔截圍捕，由竹圍派出所員警攔獲，並將相關人等全部帶回偵訊中！」

 
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