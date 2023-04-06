赤裸的身體教育！英國新節目找成年男女「脫內褲」　逼孩子看裸體

▲英國「第四台」節目《裸體教育》引來該國觀眾兩極評論。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

英國「第四台」（Channel 4）為免費的公共廣播電視頻道，近日該頻道推出雜誌類節目《裸體教育》（Naked Education），他們竟當著14至16歲羞赧的青少年、青少女面前，找來一群體型各自不同、脫光衣服裸體的男女，此舉讓英國家長們非常憤怒，引來外界撻伐，不過節目主持人宣稱，是為了要打破世人的既定印象。

根據《每日郵報》，英國第四台推出的新節目《裸體教育》於當地時間4日晚間播映第一集，不過開播後卻旋即引發社會譁然以及舉國家長們的怒火，認為節目在身心發展尚未達到成熟階段的青少年面前，找來4名一絲不掛、非主流審美觀認定的美好體態成年男女相當不妥，根本無法正確教導小孩。

從節目在推特上傳的預告片段可以看到，這群14至16歲的青少年看到成年男女衣不蔽體、解開內褲的瞬間，表情顯得相當尷尬，甚至一名少女更是當場用手摀著臉，撇開目光乾笑。

Channel 4's show Naked Education sparks fury as programme shows adults nude in front of children



https://t.co/z7EQw9fVcD pic.twitter.com/Qad833wyyJ — Connor Healy ???????? (@Conner_healy) April 5, 2023

52歲的電視女主持人安娜•理查德森（Anna Richardson）同時也是該頻道約會節目《裸體魅力》（Naked Attraction）的主持人，當面對社會群眾抨擊時卻顯得不以為然，「這個節目其實很有教育意義，不僅充滿感情、也充滿歡樂。如果你對自己的身體和人生旅程感到好奇，那就關注我們的節目吧。」

她表示，「我喜歡製作充滿爭議、打破禁忌，且有所作為的節目。」

《裸體教育》為英國「第四台」推出的身體教育系列節目，其宗旨在於讓所有體型，不管是肥胖、亦或消瘦的身材都能夠「正常化」，打破如今青少年男女在受到媒體與一般大眾主流審美觀的影響後，其所謂的「正常體型」的刻板印象，只要接受每個人體態的不同差異，就能坦然認定脫下衣服的人們都是正常的。

Very, very excited for the launch of new series #NakedEducation tonight 8pm @C4 Educational, emotional, joyous. If you’re curious about your body, and your life’s journey (whatever that may be), then tune in. We all need connection right now @YinkaBokinni pic.twitter.com/W5WDsfEEfL — Anna Richardson (@AnnaRichardso) April 4, 2023

然而許多觀眾卻感到不解，他們在推特留言，「他們在孩子面前脫光了，為什麼允許這樣做」、「16歲以下的孩子不需要透過看到陌生人的裸體來接受身體教育」、「真是俗氣又低級的節目」、「他X的饒了我吧！一群成年人真有必要以『教育』為名在孩子們面前展示他們XX嗎」。

該頻道一位發言人透露，所有出席《裸體教育》節目的青少年都是經過事前同意才上節目。

該頻道的高級委託編輯格林（Clemency Green）表示，「名人文化、社群媒體，以及經過過濾和編輯的照片都對我們身體形象產生影響。這是一個非常重要的系列節目，他將展示正常身體所擁有的多元性，以及因年齡、體重增長，或是疾病與事故等因素，對身體所產生的不可避免的變化。」