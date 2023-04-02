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家門突現10cm斷爪！佈滿鱗片長巫婆尖指甲　英夫婦驚呼：是恐龍的

▲▼英國一對夫妻在花園內發現一個神秘的動物爪子。（圖／翻攝自推特）

▲英國一對夫妻在花園內發現一個神秘的動物爪子。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

英國威爾斯一對夫妻最近在他們的前院花園裡，發現了一隻長約10公分的神秘動物爪子。雖然動物專家們都對於爪子究竟來自哪種動物感到困惑，但這對夫妻一致認為，這隻爪子一定是來自「某個恐龍遺骸」。

據《每日郵報》報導，妻子勞拉（Laura Moorcroft）指出，「我丈夫是和我一起散步回來時，在草地上發現了這隻奇異的爪子。在我們看來，這是一隻像是蜥蜴、有著鱗片的爪子。我和丈夫都是《侏羅紀公園》的超級粉絲，所以當我們一見到它時，就立刻判斷它是一隻恐龍爪子。」

勞拉隨後在網上分享了她和丈夫發現的爪子。從畫面可見，這只黑黃色的爪子長滿了鱗片和又長又尖的指甲，斷口處還有著鮮紅血跡，看起來十分可怕，不過照片也瞬間吸引不少當地人注意。有人認為這隻爪子屬於鳥類或家禽，也有人猜測這可能是一隻鱷魚爪，或是來自烏龜之類的爬蟲類。

為了尋求更專業的意見，勞拉還聯繫了切斯特動物園和附近的獸醫進行判斷。雖然獸醫們都認為這隻爪子來自某種鳥類，但他們對於鳥的種類無法達成共識，「其中一位獸醫認為這是一隻野雞爪，但另一位認為它來自火雞，所以我們至今還是沒有答案」。

雖然勞拉的家裡裝有監控，不過由於爪子出現的地方距離鏡頭太遠，監視器完全拍不到任何東西，所以這個爪子的主人如今還是個謎。據《科學人》報導，現代鳥類是暴龍屬（Tyrannosaurus rex）的後裔，而且「早期的鳥類和迅猛龍晚期的胚胎幾乎一模一樣」。

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