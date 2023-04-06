大陸五部門一早密集發聲斥蔡麥會　國防部：解放軍高度戒備

▲台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

蔡英文與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，大陸外交部、國防部、中共中央台辦、大陸全國人大外事委員會以及中國駐美國大使館等部門與機構6日一早紛紛發表聲明回應。

大陸國防部新聞發言人6日發表談話怒斥，中國人民解放軍堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定，中方敦促美方信守在台灣問題上向中方作出的嚴肅政治承諾，停止粗暴干涉中國內政，停止美台官方往來和升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則。

全國人大外事委員會6日稱，麥卡錫作為美國政府3號政治人物，所作所為嚴重違背美方在台灣問題上對中方所作承諾，向台獨勢力發出嚴重錯誤訊號，是對歷史事實和正義的踐踏和對國際法治的破壞。

全國人大外事委員會怒斥，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內國際法文件都明確中國對台灣的主權，中國的主權和領土完整不容侵犯、不容分割，全國人民代表大會制定實施的《反分裂國家法》對堅持一個中國原則、遏制「台獨」分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題作出明確規定，任何搞「以台制華」、支持縱容「台獨」分裂勢力的圖謀終將失敗，任何搞「挾洋謀獨」、破壞祖國統一的行徑終將受到法律的制裁。

外交部發言人6日發表談話稱，美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意允許蔡英文過境美國，還有美國政府第3號人物麥卡錫與蔡英文高調會見，實質是美台相互勾連，以「過境」為幌子縱容「台獨」分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係。

中共中央台辦發言人6日說，蔡英文晤麥卡錫是民進黨當局推動台美勾連、「倚美謀獨」的又一挑釁行徑，一段時間以來，民進黨當局誤判形勢，以為中美戰略博弈給「倚美謀獨」帶來可乘之機，愈加不擇手段拉攏外部勢力，以為抱住美國大腿就可以肆無忌憚地謀「獨」挑釁，出賣民族利益。其所謂「過境」只是幌子，謀「獨」才是真面目。

大陸駐美國使館6日強調，蔡英文赴美過境是假，謀求突破、宣傳台獨是真。中方強烈敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美總統拜登多次所作承諾落到實處，停止提升美台實質關係，停止與台灣進行任何形式的官方往來，停止虛化掏空一個中國原則。兩岸統一歷史大勢不可違，「倚美謀獨」者終將淪為歷史罪人，圖謀「以台制華」者必將引火焚身。任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。