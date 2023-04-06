蔡英文見麥卡錫「讓世界看到台灣」　賴清德：未來持續深化與美關係

▲蔡英文會晤麥卡錫。（圖／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文展開「民主夥伴共榮之旅」，過境美國時，於當地時間5日上午和美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤。對此，身兼民進黨主席的副總統賴清德表示，這幾年，在蔡英文的領導與台灣人民幾年來的共同努力下，我們正以最堅實的國力，讓世界看到台灣的重要，「未來我們會持續深化台美關係，在各領域與世界民主陣營的夥伴緊密合作」。

賴清德說，蔡英文在總統任內努力開拓台灣的外交空間，提升台美關係，麥卡錫在會後公開表示，「當前台美關係是此生中最強健的時刻，而蔡總統無疑是這段強健關係的重要推手。」當然也要感謝美國國會跨黨派議員的支持，近年通過的《台灣旅行法》、《台北法案》、《亞洲再倡議保證法》、《2019國防授權法》等友台法案，就是台美關係提升的成果。

賴清德指出，麥卡錫長期為台灣發聲，支持台灣參與國際組織以及美國對台軍售，一直都是台灣的好朋友。麥卡錫也提到，「我們將會信守義務，並且重申對雙方共享價值的承諾，而這些價值是團結美國人民的基礎。」

賴清德感謝麥卡錫與美國各界的支持，強調未來會持續深化台美關係，在各領域與世界民主陣營的夥伴緊密合作，為印太區域的穩定做出貢獻，達成守護民主、和平與繁榮的新世代使命。