陸外交部：強烈譴責美方向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號

▲台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文5日會晤聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員5日在加州洛杉磯雷根圖書館（Reagan Library）。中國外交部、駐美使館今（6）日同時發聲譴責指出，美國為蔡發表「台獨」分裂言論提供講臺，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線，停止「以台制華」不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）5日在加州，會見總統蔡英文，強調她一直是美國好朋友。會後麥卡錫表示，美國必須繼續軍售台灣，並確保軍售內容及時送抵台灣。蔡英文則回應，感謝麥卡錫的熱情款待，也感謝美方堅定支持，讓台灣人民不孤單。

針對蔡英文出訪過境美國，中國外交部今天早上發表談話首先痛批美國，「美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意允許臺灣地區領導人蔡英文『過境』竄美，美國政府第三號人物、國會眾議長麥卡錫同蔡高調會見，美方官員、國會議員同其接觸，為蔡發表「台獨」分裂言論提供講臺。」

中國外交部稱，實質是美台相互勾連，以「過境為幌子縱容「台獨」分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美臺實質關系，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。「中方對此堅決反對，強烈譴責。」

中國外交部進一步強調，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中美建立和發展外交關係的前提和基礎。美方在中美三個聯合公報中明確承諾僅與台保持非官方關係。

中國外交部說，長期以來，美方頑固奉行「以台制華」戰略，違背所作承諾，在同台官方往來、對台軍售和軍事勾連、助台拓展「國際空間」等方面持續越線挑釁，不斷虛化掏空一個中國原則。蔡英文就任以來，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，在台灣內部放任、支持、推動各種「台獨」分裂言行，變換名目推進「漸進台獨」，致使兩岸關係陷入嚴重困難。

▲蔡英文訪美引起北京不滿，台海的緊張局勢再次升級。（示意圖／路透）

中國外交部強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線。「台獨」與兩岸和平穩定水火不容，也是死路一條。針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

中國外交部說，「我們再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將美領導人作出的不支持『台獨』、不支持『兩個中國』或『一中一台』承諾落實到行動上，立即停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關系，停止製造台海緊張因素，停止『以台制華』不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。」

美國當地時間，駐美國使館發言人也發出強烈抗議指出，「美政客將台灣問題當成政治秀場，極其不負責任，是中美關係和台海局勢的麻煩製造者。」

美駐使館發言人指出，「台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。美國刻意歪曲台灣問題純屬中國內政的性質，拉攏其他國家插手台灣問題，炮製損害中國主權的涉台議案，慫恿「台獨」分裂勢力製造兩岸關係緊張動蕩。同時無端指責大陸「施壓」、「脅迫」、「單方面改變現狀」，為「台獨」分裂勢力撐腰打氣，給中國實現和平統一製造障礙。

美駐使館發言痛批，蔡英文赴美「過境」是假，謀求突破、宣傳「台獨」是真。「民進黨當局堅持『臺獨』分裂立場，勾連美方不斷進行謀「獨」挑釁，導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程上的重大障礙。」

美國國務卿布林肯昨天5日重申，台灣總統都曾過境美國，行之有年。總統舉行的會議與活動也都符合先例，北京不應以此為由加劇緊張局勢