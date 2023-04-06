蔡麥會中國恫嚇無效！蔡英文聲勢越打越高　台美合作管控區域風險

▲總統蔡英文會晤美國眾議院長麥卡錫，會後共同發表聲明。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文美國時間5日上午和美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤，會後更一同發表談話，重申台美之間穩定堅實的合作關係。涉外人士指出，這次蔡麥會見的安排，是台美共同控管中國製造區域風險的成功經驗。而中國用盡心機的阻撓，反而讓蔡英文隨著越多打壓與恫嚇，累積了更多的國際社會重視。

美西時間4月5日，蔡英文總統與美國眾議院議長在加州的雷根圖書館會面，同場也有約20位跨黨派國會議員出席。會後蔡英文也與麥卡錫共同發表公開講話，不僅證明美方重視此次的會面，也是我國政治外交的一大突破。

涉外人士說，這項會見的安排，是我國總統第一次在美國本土與美國的國會議長見面，也是台美外交多年來重要的突破。而這項會見，無論就場所、規模及意義在美國也是少見。綜觀這次蔡總統與美國眾院議長的見面，這次的突破具有2層重要的意義。

第一，凸顯「民主自由不容威脅，威權紅線不應該存在！」。涉外人士指出，儘管蔡總統此行北京用盡心機阻撓，以包括接受馬英九到中國祭祖，安排新加坡、法國等元首政要接連訪問，一直到出言恐嚇將「強烈回擊」蔡總統與麥卡錫的見面，甚至在紐約、洛杉磯2個過境點都雇用紅色僑民抗爭騷擾，但卻對蔡英文此行受到的矚目，絲毫起不了任何有意義的影響。相反的，隨著越多打壓與恫嚇的宣稱，反而讓小英此行累積了更多的國際社會重視。

涉外人士強調，假使在去年裴洛西議長訪台後，台美便因為中國高強度的軍事威脅，在雙邊的往來上選擇自我限縮，結果只會讓中國的「紅線」步步進逼，最後台灣，甚至所有民主國家都會在中國威脅下動彈不得。

其次，這次會見的安排，也是台美共同控管來自北京對於區域帶來風險的成功經驗。涉外人士說，從過程中的溝通，到實際的籌劃安排，這段時間以來，台美雙方高度聯繫，對於可能的各種風險也充分交流訊息及意見，讓台灣總統行之有年的過境美國，不會因為北京的威脅而打折扣，而雙邊關係和實質的合作，也因此更上一層樓。

涉外人士強調，這次的會面，是台美聯手拒絕「威權紅線」，並且有效的管控「威權風險」的最佳合作範例；而這次的會見，選擇在象徵自由打破威權鐵幕的雷根圖書館，並且在跨黨派國會議員的共同見證下，更是別具意義。

涉外人士說，至於過去一週以來，中國透過馬前總統的祭祖行，新、法等國元首的邀訪等，試圖壓制蔡總統此行的國際效應，國內一些在地協力者在「有沒有演講」這類假議題上製造錯假訊息等，然而實際上卻效果不彰。涉外人士說，這些打壓最後終究無濟於事，最關鍵的原因，正是台灣過去幾年來整體國力的提升，以及在地緣政治上與全球經濟、供應鏈上的不可或缺。