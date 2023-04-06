台灣培育「芒果鳳梨」驚傳外流中國！農委會重批強奪心血要查了

▲芒果鳳梨。（圖／翻攝自Facebook／嘉義縣民雄鄉公所，下同）

記者閔文昱／綜合報導

近日傳出中國竊取我國研發的鳳梨品種台農23號-「芒果鳳梨」，引發我品種外流疑慮。對此，行政院農委會表示，最近防檢局發現有品種外流，但中國媒體是否有誇大還須查證，後續將持續追查外流原因是「中國來偷」還是「台灣人帶去中國」。

中國媒體近日報導，海南島生產的芒果鳳梨已於3月中旬上市，還稱該鳳梨是自自台灣引進的頂流品種，由「中國台灣農委會農業試驗所嘉義農業試驗分所」所培育。對此，農委會副主委陳駿季痛批，芒果鳳梨是是我國投入巨額經費，研發人員耗費無數心血培育而出，「中國強取豪奪，毫無法治觀念」 。

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對此，農委會農糧署表示，目前還無法得知是中國來偷還是自己人帶去中國，未來將會透過在中國經商的國人做進一步求證，另外，農委會進一步表示，植物品種權為屬地主義，該品種已於2021年申請目標市場日本品種權並取得臨時保護，未來倘有非法侵權產品輸日，可主張權利，防杜其輸入日本競爭我外銷市場。

農業委員會表示，芒果鳳梨為農委會農業試驗所近年育成的新品種，並於2018年6月11日取得我國植物品種權，經該會2019年審議通過採非專屬授權，期限5年，迄今已授權4家種苗業者及3家農戶種植生產，但並未授權境外生產。

由於鳳梨為無性繁殖作物，繁殖倍率3-5倍，生育時間至少1.5年以上，短時間能否能繁殖大量種苗供應如同對岸媒體所載面積，尚需查證。

農委會強調，植物品種為農業根本，為遏止非法輸出入，除啟動「植物品種及種苗法」修正，將刑責入法，強化種苗管制手段外，並賡續檢討現行各項管制作為，深化植物種苗管理及品種保護之教育宣導並建立良好維權環境，以永續我農產業發展。