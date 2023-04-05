連假去傾聽市民心聲！侯友宜揭攤商怨漲價　「民眾真的很痛苦」

▲侯友宜5日上午到淡水慰勞清明連假交通疏導及大眾運輸輪值基層。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

新北市長侯友宜被視為國民黨2024總統熱門人選，其清明連假有3天無公開行程，卻在昨晚發臉書文，稱「台灣共好就是我所肩負的責任，為台灣打拚毫無懸念」，引起討論。對此，侯友宜今（5日）回應，這幾天他都在傾聽人民的聲音，去了雞排店、豬肉攤，對方對物價上漲多有抱怨，讓他了解到「民眾真的是很痛苦的」。

侯友宜5日上午到淡水慰勞清明連假交通疏導及大眾運輸輪值基層，對於昨天在臉書說為台灣打拼毫無懸念，是否選總統也毫無懸念？侯友宜表示，他每天都以市政為最大優先，清明連假期間他行程滿檔，只是沒有公開。侯說，他去了市民最常去的消費場所，例如雞排店、豬肉攤、切仔麵店等，去跟他們聊聊，了解民生問題。

由於侯友宜的父親就是賣豬肉，侯友宜指出，他非常有感，跟蘆洲賣豬肉的攤商聊天，對方說豬肉價格漲到與牛肉差不多，不好賣也不敢漲價，不要說缺蛋，雞肉、豬肉都漲價，連切仔麵、小菜都開始漲價，而電價一漲，物價將波動，「豬肉漲再多，薪水也沒升這麼多」。

「其實民眾真的是很痛苦的。」侯友宜說，他關心的是民眾每天碰到的痛苦事情，所以他呼籲政府可以早做準備，把供銷監控機制要做好，家禽場所是否要轉型、在全球化變動中，是否要做好穀物的超前部署？這都是政府該做的，所以這幾天都是跟這些人民傾聽聲音，面對問題、提出方法來解決他們的痛苦。

侯友宜指出，他每天都是面對新北市未來的願景，全力以赴、全力打拼，他腳踏實地拚一個城市的願景、拚一個守護人民的安全；他規劃好新北市2030願景，不是只有垃圾山變夏綠地、塭仔圳改變，看看三環六線的軌道建設，全台新北做最多，新北也大量投資托老、托幼建設，公托方面，五都總和都沒有新北市做的多。

侯友宜說，他每天念茲在茲是這些事情，所以他希望新北好、北台灣好、台灣共好。