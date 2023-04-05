收假日不平靜！平頭男酒駕上國道撞到後輪消失...長髮妹嚇壞了

記者許權毅／彰化報導

清明連假收假日，國道一早卻又不平靜！一名許姓男子今（5）日7時許開車行經國1北上199k彰化段，卻突然自撞內側護欄，整輛車受損嚴重，就連右後輪都撞到消失，一旁身穿黑衣的許男站在一旁，副駕白衣長髮女蹲地驚魂未定，警方到場後對許男酒測，發現有酒精反應，且超過0.25mg／L，當場依公共危險罪移送偵辦。

▲國道1號今日上午傳出自撞車禍，一名許男酒駕載著女子上路，不料撞上護欄，車輛嚴重受損。（合成圖／翻攝記者爆料網、記者許權毅翻攝）



根據現場照片顯示，只見車輛右後輪撞到消失，受損嚴重，車輛前方保險桿也掉落，前輪變形扭曲，擋風玻璃也撞出不規則碎裂，車輛後方還有至少10公尺的煞車痕跡。

▲許男的車輛受損嚴重，就連右後車輪也撞到掉落 。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



國道第三大隊警方說明，今日7時1分許男駕車於國1北向199k彰化段自撞，許與副駕女子均受輕傷，事故後一度占用內側、中線車道，後方並無回堵，事故現場於7時37分排除，另駕駛許男酒精濃度超過標準依據刑法公共危險罪偵辦。

警方呼籲，清明連假期間出遊、返鄉車流輛大，請注意車前狀態並保持安全距離，駕駛人及乘客皆應繫妥安全帶並勿酒後駕車。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。