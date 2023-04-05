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桃機奪「亞洲永續報告獎」最大獎！清明連假旅客數創新高

▲▼桃園機場,桃機,出國,觀光客,旅客,出遊,人潮,機場。（圖／記者李宜秦攝）

▲清明連假桃機旅客數創新高。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

桃園國際機場公司參加2022年亞洲永續報告獎（Asia Sustainability Reporting Awards, ASRA）評選，奪下年度最大獎項「亞洲最佳永續報告獎」（Asia's Best Sustainability Report）。桃機公司表示，機場旅客數逐漸恢復連創疫後新高，清明連假期間可望恢復過往平均量的7成。

亞洲永續報告獎（ASRA）由新加坡「CSR Works International」主辦，自2015年起為亞洲地區最重要的永續報告獎項之一，評審團成員包自國際非營利組織、產官學界代表、媒體以及永續顧問業界代表，經過三輪獨立評選，評出亞洲標竿企業、機構或公部門年度出版的永續報告書，藉以表彰具永續競爭力的亞洲企業，在推動ESG工作的實踐與成果揭露。

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▲▼桃園國際機場公司參加2022年亞洲永續報告獎（Asia Sustainability Reporting Awards, ASRA）評選，奪下年度最大獎項「亞洲最佳永續報告獎」。（圖／桃機）

▲▼桃園國際機場公司參加2022年亞洲永續報告獎（Asia Sustainability Reporting Awards, ASRA）評選，奪下年度最大獎項「亞洲最佳永續報告獎」。（圖／桃機）

▲▼桃園國際機場公司參加2022年亞洲永續報告獎（Asia Sustainability Reporting Awards, ASRA）評選，奪下年度最大獎項「亞洲最佳永續報告獎」。（圖／桃機）

桃機公司本次奪下「亞洲最佳永續報告獎」（Asia's Best Sustainability Report），此外，在分項獎別部分，亦獲得「亞洲最佳永續報告獎（公部門）」（Public Sector）金獎、「亞洲最佳職場報告獎」（Best Workplace）金獎，此為繼2020年後，機場公司第二度獲得年度最大獎項。

機場公司表示，報告中詳列，包括以第三跑道綜合規劃作為氣候變遷調適行動計畫的核心項目，提出第三跑道的整地排水規劃；完成第一、二航廈照明及設備改善工程，每年省下7,168,658度電，相當於 3,598 公噸 CO2；共同參與桃園機場減碳計畫駐站廠商已由59家業者成長至74家。

另導入建置多項智慧創新軟硬體，包括試辦One ID臉部辨識系統、機場數位資訊整合平臺（ADIP）、機場協同決策（A-CDM）系統等；積極投入社會回饋，包括產學合作、志工推廣、社會公益與藝文活動等，發揮企業社會影響力。

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