世界倒數第2！台灣男陰莖平均10.8公分　醫：無損男性雄風！

▲英國統計，台灣男性陰莖長度平均10.8公分，是全世界倒數第2名。（圖／茂盛醫院提供）

記者白珈陽／台中報導

英國針對86個國家男性陰莖做調查，發現長度第1名是厄瓜多，平均長度為17.6公分，台灣則是倒數第2名，只有10.8公分，甚至比日本的13.6、南韓的13.1、中國的13.01都來得短。對此，茂盛醫院不孕科副院長陳忠義表示，台灣人雖然大輸厄瓜多，但只要功能正常沒有勃起障礙，就不影響生育，短小精悍也能兒孫滿堂，無損男性雄風！

陳忠義說明，陰莖大小與天生遺傳、荷爾蒙濃度有關係，就生殖角度來看陰莖的長度，則沒有一定的標準值，而且關鍵要看「勃起」的長度，而非「原始」的長度。他強調，性功能與生殖功能是兩件事，不能混為一談，「只要另一半得到滿足最重要，陰莖長度純屬視覺效果！」

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陳忠義指出，英國有位年輕男性陰莖達20多公分，卻到處求職碰避，害他只能穿特製內褲出門；他還抱怨女生看到他的「長」處，只想來試車，害他總是遇不到真愛！目前擁有世界最長陰莖的是一位墨西哥人，達48公分，卻被判定是殘障。而且，陰莖過長容易軟掉、勃起無法持久，這才會有礙受孕。

▲茂盛醫院不孕科副院長陳忠義。（圖／茂盛醫院提供）

陳忠義曾遇過一位180多公分的高大男性和太太因不孕前來求助，這位人夫陰莖只有一個指節的長度，約為2公分左右，經染色體篩檢確定為異常，才找到夫妻倆不孕的主因。但這個案例是陰莖短小且精子異常同時發生的特殊案例，臨床上非常罕見；再者，從此例可發現，陰莖長度與身高也沒有相關性，反而跟人種比較有關係。

他提醒，近年來男童體型較為肥胖，導致陰莖看起來較為短小，但也不排除有其他因素所致。由於，陰莖發育約在16歲就完成，家長要儘早帶孩子就醫檢查，等到青春期才發現就為時已晚。

茂盛醫院執行長李俊逸表示，時常熬夜、抽煙、喝酒、外食、壓力大…等，都會損壞精子的質與量，尤以抽菸的為害為甚，根據統計指出，抽菸會讓陰莖長度縮短2公分！李俊逸特別提醒有菸癮的男性朋友，在爽快吞雲吐霧時，不但會失了面子，更會沒了裡子，不可不慎！

▲茂盛醫院執行長李俊逸（右1）。（圖／茂盛醫院提供）