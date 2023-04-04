中壢鴨肉飯「月初必有1奇景」　超佛真相曝光！一票人卻看怒了

▲代排免費鴨肉飯。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園中壢一名網友每到月初，就能在住家附近的鴨肉店外，看到一整排「物品代排」的奇景，他將畫面PO上網，掀起熱烈回響，大票網友搖頭直呼，「店家要做愛心餐，結果引來貪心的人」、「好想把石頭放回草叢，寶特瓶撿去回收」。

網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，表示住家附近有間賣鴨肉飯的店，每月的1日都會免費發一份鴨肉飯，因此造就了「物品代排」的有趣現象。

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從畫面中可見，這個代排隊伍包括石塊、紙杯、鐵鋁罐、磚頭、玻璃瓶、寶特瓶等，從店門外一路延伸到轉角處，奇葩的一幕讓人哭笑不得。

對此，網友們紛紛回應，「在哪裡？我要去全部踢掉」、「把東西都收走應該沒犯法吧」、「滿滿的台灣價值啊」、「這時就會期待來個熊孩子，把這些物品通通掃飛」、「我們這也有，都排人」、「真的很糟糕」、「這舉動可以看得出來，有多少人是貪心又不願意付出花時間排隊的代價，就想免費得到一份餐點，單純的貪得無厭」。

還有不少人幽默表示，「撿回收的阿婆大勝利」、「台灣最美的風景！椅子、礦泉水、磚頭都懂得排隊！我要哭了」、「這個解壓縮一定超有趣」、「來~上香三拜」；另外，PO文也釣出在地人，透露「有經過，超多阿公阿嬤在排」、「XX鴨嗎？看起來是元化店」、「昨天下雨天有經過時，一樣長長排隊人潮」、「店家也很無奈」。