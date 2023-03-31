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阿嬤插隊又碎念！妹子1句嗆爆「司機再補2刀」　全場都嗨了

▲▼ 武漢肺炎,公車上吃東西,沒戴口罩。（圖／記者姜國輝攝）

▲阿嬤上車狂碎唸，司機2句話神教訓。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

碰到愛插隊的長輩，總讓人氣得牙癢癢！不過一名妹子不是省油的燈，某天等公車時，一位阿嬤當眾企圖插隊，並理直氣壯強調她是老人、要去醫院看病等，而原PO回嗆「管你是去醫院還是殯儀館」，堅決要阿嬤去排隊。後來阿嬤還是上車了，瘋狂碎唸原PO沒出息，結果司機超強反擊，引發網友讚爆了！

一名女網友在Dcard以「就算你老到快死掉搭車也必須排隊」為標題表示，平時搭公車通勤上班，由於會行經高速公路，會有座位的限制，因此大家都會照著順序乖乖排隊等上車，殊不知某天早上，原PO排第一位，突然冒出一位阿嬤，靠得原PO特別近，意圖要插隊上車。

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就怕誤會了阿嬤，於是原PO開口詢問，「阿嬤你是在排OOO嗎？」阿嬤點頭回應「對」，由於後方有5人依序排隊，原PO隨即提醒，「這邊是排頭喔，要搭的話要排到後面」，不料阿嬤回嗆「你沒看到我是老人嗎？」兩方火爆對話如下：

原PO：看到了，只要是人搭車就要排隊喔。

阿嬤：我是要去醫院欸！

原PO：去醫院掛號也要排隊啊，所以搭車要排隊有什麼問題嗎？你有緊急狀況你就打119啊。

阿嬤：看到老人要去醫院你們都不會禮讓一下，我都這麼老了，還是去醫院欸，你的父母、老師都沒有教過你嗎？

原PO：就算你老到快死掉搭車也必須排隊喔，沒有人管你是去醫院還是殯儀館。

當下氣氛一觸即發，阿嬤還頻頻手指著原PO沒家教，原PO一臉不以為然之餘，堅持要阿嬤去後方排隊。此時，公車抵達也剛好停在原PO前方，原PO順利上車後，後方乘客也有默契壓縮空間，不讓阿嬤有插隊的機會。

後來公車仍有位子，阿嬤也緊接上車，她就坐在司機的正後方，開始自言自語「你看嘛，我第一個上，你們也會有位子坐啊」、「禮貌都不懂，只會沒大沒小」、「讀書只會讀到腦袋裝X，沒用啦，撿角啦（台語：沒出息）」。

沒想到下秒神展開，司機似乎也嫌阿嬤太吵，便廣播提醒「車內不要喧嘩齁」，阿嬤竟大聲碎碎唸，但司機也不是惹的，用有殺氣的語調回嗆「哩麥供威（不要講話）」。而阿嬤似乎嚇到，越唸越小聲就閉嘴了，讓原PO不禁爽喊「可喜可賀！」

文章曝光後，全場網友也爽喊，「好舒壓！這種老人就欠制裁啦」、「希望不是創作文，因為我爽到高潮」、「收下我的膝蓋，希望我也能有勇氣制裁沒禮貌的公車老人」、「我之前遇到的超扯，一個阿嬤帶著三個阿嬤一起插隊，我直接開噴：火葬都要排隊了，你等公車憑什麼插隊？整條隊伍都被我的話嚇到」、「哩麥供威，司機好好笑」、「感謝金句分享，必須學起來」、「舒壓到我看了5遍」。

▼網友讚爆了。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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