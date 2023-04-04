全新澎湖輪如期交船！今舉辦下水典禮　預計8月底首航營運

▲澎湖輪命名暨下水典禮 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／澎湖報導

全新建造「澎湖輪」4日在日本內海造船廠舉行命名暨下水典禮，由航港局局長葉協隆及澎湖縣副縣長林皆興等人代表前往見證，而新船預計在8月替換臺華輪，提供高雄－馬公航線全新的航班服務。

葉協隆表示，澎湖輪的目的是替換已近34年船齡的臺華輪，提供全年不間斷的澎湖離島民生物資、車輛運送及部分客運服務，以維持當地物價和交通，而澎湖輪能如期甚至提早完成下水，他也代表交通部部長王國材向所有參與這項建造工作的人員表達感謝，正是參與者專業精神與負責的態度，才能讓澎湖輪順利的建造。

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葉協隆提到，澎湖輪不僅載運本島及澎湖民眾，更加入美學設計和娛樂功能，讓旅客在航程中享受全新的體驗和樂趣，感受慢活休閒旅遊。未來，澎湖輪的營運將成為台澎之間客貨運輸的新地標，為台灣澎湖之間的客貨運輸帶來更多的便利和帶動澎湖觀光發展，他期許內海造船廠能夠維持過去的造船工藝，在時程內兼顧品質完成澎湖輪的建造。

葉協隆進一步說明，過去公有船舶建造營運方式，由地方政府辦理船舶建造標案，自行委託造船廠建造，交船後再委託航運業者營運，鑒於現行離島公有船舶營運模式，易造成營運業者、船舶所有人及造船業者間權責不清，船況維護不佳，政府負擔維修養護成本高之情形。

澎湖輪規劃時以創新的模式改變現有框架，採以政府購買運送服務的方式，使航商可依營運需要設計新船，提供未來20年臺灣到澎湖每年300航次的服務，引進民間經營彈性，活化船舶運用，確保船舶妥善率，減輕政府財政負擔之優勢，2021年4月6日獲行政院核定該計畫。

澎湖輪由具有駛上駛下客貨船建造實績及經驗豐富的日本內海造船廠承造，於2022年8月23日開工建造，11月10日完成安放龍骨，今日下水後展開內部裝潢、設備及相關系統測試，待完成海上公試後，預計在8月底前營運，澎湖輪將成為串聯澎湖和高雄之間的海上樞紐。

澎湖輪特別導入美學設計及休閒娛樂功能，客艙設有親子間、遊戲間、咖啡廳、交誼廳及餐廳等空間，為旅客提供全新的搭乘體驗和樂趣，澎湖的鄉親們可以期待這一嶄新的離島交通選擇。

航港局將與台灣航業股份有限公司攜手合作，全力以赴，確保在2023年8月能夠如期完成建造，並開始正式運營。這將為澎湖帶來更多的人、車和物資，提供更優質的離島海運服務，以滿足澎湖居民和遊客的需求。