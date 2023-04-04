太誠實！柯文哲兒童節玩遊戲　球拍遭沒收喊：我不想跟你玩

記者詹宜庭／台北報導

兒童節於今（4日）登場，民眾黨主席柯文哲赴高雄中正公園參加「民眾野餐親子會」時，與一位男童玩丟接球遊戲，沒想到玩了兩下，男童便把柯文哲手中的球拍拿走，直言「我不想跟你玩」，如此尷尬場面讓柯文哲無奈發文笑道，「他發現我實力不足就跑去找朋友了。」

柯文哲今日透過臉書發文表示，連假第一天，他到高雄參加「民眾野餐親子會」，與3000多位家長及小孩們在中正公園野餐。他看到家長們在公園裡享受片刻自然與寧靜，小朋友則帶著球和心愛的娃娃玩樂，「每個都玩到眼睛發光！」他也試圖想與一位小弟弟玩接球遊戲，「沒想到玩了兩下，他就發現我實力不足，跑去找朋友了。」

從發出的影片中可見，柯首先問男童「你這個怎麼玩？」，男童示範了一下便開始大顯身手，將球拋飛至空中，而柯文哲則看著球落下，臉上表情「面有難色」，彷彿在說「這運動太激烈」。接著，輪到柯文哲丟球，男童輕鬆接到球以後，柯文哲企圖再來一場，不料男童卻跑過去將柯文哲球拍直接拿走，並直言「我不想跟你玩」，讓柯文哲在一旁尷尬笑場。

柯文哲表示，孩子的童年很短暫，卻是一生最重要的時刻，呼籲家長有空可以多陪孩子到戶外玩耍，讓他們留下一生的幸福回憶，「認真玩每一天、快樂玩每一天，兒童節快樂！」

影片發出後，有網友留言，「這小孩也太誠實了」、「阿伯還是適合老人運動」、「最純真的兒童節，小孩好誠實！」、「小朋友看起來壓力很大」、「孩子就是孩子，慶幸還沒過早社會化」、「小孩要的是狠狠丟超遠，讓他們跑去拼命接的那種，阿北太不刺激了」、「阿伯適合去中國和馬先生祭祖去」等。