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高雄神秘大善人曝！選最美夕陽「日全食」　請百名弱勢童開心吃

▲高雄神秘善人孫先生跟他的女兒 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄神秘善人孫先生(戴帽)跟他的女兒（旁邊）             。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

被稱為高雄最美夕陽打卡景點的「承億酒店」，今(4日)舉辦了一場餐會，邀請了100位兒童到26樓的日全食餐廳享受午餐，而這場餐會費用由一名神秘的孫先生買單，而這名神祕的孫先生低調的現身會場，面對記者詢問為何要出資辦這場名為「小王子」的午宴，他僅說：「小朋友開心就好」。

這名神祕的孫先生是高雄在地的慈善家，作風行事相當低調，就在餐會現場被邀請上台要致詞，他也不願意，不過他卻很大方的贊助這場兒童節餐會，邀請了100位在家扶中心、紅十字育幼院以及衛福部南部兒童之家的小朋友，他說自己是醫療人員退休，所以保持「老吾老以及人之老」的心態，也趁機出來走走，而對於自己的過去不願意多談，只說看到今天的活動就很開心，「小朋友開心就好」。

▲高雄神秘善人孫先生跟他的女兒 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄神秘善人孫先生贊助小王子百人兒童節餐會 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過他的女兒表示近幾年來，父親一直都有在做慈善，長期投入流浪動物、醫療領域以及老人安養工作，70多歲左右的父親從退休之後，就默默的在做，大約有6年左右，原本只是單純捐款，但在疫情之後，他都就開始採用贊助餐會的方式來回饋社會，沒想到逐年擴大。

這次孫先生的善心餐會就舉辦在承億酒店，執行副總李寰宇表示「孫先生是我們酒店俱樂部的VIP，除了自己熱心公益之外，對酒店的公益項目也是大力支持，過年期間也贊助飯店捐贈年菜，所以這次活動非常感謝孫先生信任」。孫先生除了贊助餐會費用之外，還找來高雄知名的魔術表演家「馬丁哥哥」到場表演，摺氣球送給孩童，讓現場溫馨又熱鬧。

▲高雄神秘善人孫先生跟他的女兒 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄神秘善人孫先生還找來高雄知名氣球以及魔術表演團體「馬丁哥哥」 。（圖／記者吳奕靖攝）

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