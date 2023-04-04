合作Joeman「89對決」惹議　鳳梨深夜140字聲明道歉

▲鳳梨（中）被Joeman（左）邀請拍片。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

記者葉國吏／綜合報導

網紅鳳梨吳泓逸日前跟YouTuber Joeman、「Crazy Man 瘋男」晨灰合作拍攝影片，主題為「89對決」，不過因為預告片曝光後引起部分人士帶風向，鳳梨深夜在臉書寫下140字聲明，決定把該片段刪除，也向各位粉絲道歉。

鳳梨14日在社群平台曬出與Joeman、「Crazy Man 瘋男」晨灰的合照，透露合作拍攝「89對決」影片，引起粉絲關注，豈料片段釋出後引起討論。社群網站Dcard就有人發文「平價89對決奢華89?」質疑「我就很好奇，為什麼台灣就是有人喜歡去捧這些89，給他們流量幫他們炫富，是嫌台灣的89還不夠囂張嗎？」、「難怪台灣黑道治國嘛，反正大家也不太在意，有流量就是正義對吧？」

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▲Dcard討論文章「平價89對決奢華89？」。（圖／翻攝Dcard）



對此鳳梨4日深夜在臉書發文指出，因為有部分人士帶風向，為了顧及社會風氣，決定將片段刪除，以下聲明全文：

Joeman本集的對決，因為本人顧慮到現在社會風氣不佳，許多有心人士在發佈預告時，就開始在帶風向引導。所以本人經過評估後決定將片段刪除，當初的本意其實是以趣味性為主來拍攝，但是上片前看到一些有心人士故意引導，本人深怕拍攝初衷受其左右，導致影片違背拍攝本意，故決定把片段刪除，對各位萬分抱歉。