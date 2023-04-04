「12年小三」獲贈房月拿15萬　菜刀衝酒吧狂刺人夫原因曝

▲林女拿菜刀行兇畫面全被監視器拍下。（圖／翻攝司法院判決書系統）



記者陳俊宏／綜合報導

一名人夫婚外情，和一名林姓鋼琴女老師交往12年，不只買房給對方住，每個月還給15萬元生活費。未料，林女發現對方另結新歡，竟拿菜刀衝到酒吧狂刺人夫。法官考量被害人請求給被告「自新機會」，依犯殺人未遂罪，處有期徒刑2年、緩刑4年，緩刑期間交付保護管束。

判決指出，事發於2021年5月某日晚間，林女攜帶菜刀前往北市一間酒吧，進店內後，見人夫與另名女子互動密切，拿菜刀朝他左胸口、左肩一帶刺擊數次，並喊「我要殺了你」、「你給我死」、「你去死」。

所幸未刺中人夫要害，送醫發現有左肩及前胸穿刺傷、創傷性血胸、創傷性氣胸傷勢，治療後康復。

▲▼林女拿菜刀衝舞廳，看到人夫旁邊有另名女子，氣得衝上前砍人夫。（圖／翻攝司法院判決書系統）



林女否認殺人未遂犯行辯稱，她當晚喝了酒，「我沒有要殺他的意思，因他每個月還給我很多生活費，我住的地方也是他買給我的，我怎麼可能去殺他，讓他提供給我的生活費、居所化為烏有。」

人夫證稱，已與林女交往10幾年，有買房子給她住，每月給她15萬元生活費，「她在與我交往前是鋼琴老師，跟我交往以後就沒有工作。我跟她交往期間，在本案發生前，她從無未以暴力傷害我，亦無預告我，要找我、要教訓我的意思。」

人夫指自己傷口僅需縫幾針，替林女求情，「這次已經給她很大打擊、很深的教訓，她是非常善良、單純的女子…我完全不介意這件事情，請法官、檢察官給她自新機會，讓她在社會上重新開始，這也是我的請求。」

台北地院法官審酌，人夫一再明確表示給被告自新機會，已寬恕被告；依犯殺人未遂罪，處林女有期徒刑2年、緩刑4年，緩刑期間交付保護管束。全案可上訴。