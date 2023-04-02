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遏阻陸船越界　馬祖海巡「快打部隊」特勤突擊艇進駐

▲▼遏阻陸船越界　馬祖海巡「快打部隊」特勤突擊艇進駐。（圖／記者林名揚翻攝）

▲馬祖海巡「快打部隊」特勤突擊艇進駐。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／連江報導

每年3至9月為馬祖魚汛期，為防範陸籍漁船、快艇越界及抽砂船靠近馬祖附近海域作業、維護我國漁業和國土資源，回應馬祖鄉親的心聲，海巡署金馬澎分署除持續向艦隊分署申請大型艦支援外，近期已有苗栗艦及八里艦支援馬祖海域巡邏，亦向偵防分署申請特勤隊進駐馬祖支援，並於本(2)日抵達馬祖，後續將由第十一巡防區指揮部統合特勤隊及馬祖海巡隊巡防艇能量守護馬祖海域。

為因應馬祖海域情勢，本(112)年4月起共有3艘特勤突擊快艇進駐馬祖海域，利用特勤突擊艇船體吃水淺、操控靈活、耐航性及船速高等特性，配合馬祖海巡隊各噸級海巡艇及CP多功能快艇，以勤務靈活調度、船艇快速性能共同打擊越界陸船、強化馬祖海域執法力度，發揮海巡署「快打艦隊」之優勢，維護我國海洋資源永續發展。

海巡署表示：為有效捍衛我國海洋資源，艦隊分署馬祖海巡隊將聯合偵防分署特勤隊持續發揮船艇靈活機動性能，全面加強驅離、取締等強勢作為。漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，籲請漁友鄉親勇於撥打海巡「118」服務專線或馬祖海巡隊服務專線「0836-22647」，共同協力保護當地海域生態，維護漁民權益。

▲▼遏阻陸船越界　馬祖海巡「快打部隊」特勤突擊艇進駐。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼遏阻陸船越界　馬祖海巡「快打部隊」特勤突擊艇進駐。（圖／記者林名揚翻攝）

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