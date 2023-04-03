快訊／白沙屯媽祖社群遭駭！　深夜緊急通告：目前無能為力

▲白沙屯媽祖社群遭駭，為避免信徒誤點不明連結，或不解社團為何突然消失，決定發出緊急通告。（圖／白沙屯媽祖粉絲團）

記者柯沛辰／綜合報導

白沙屯媽祖臉書社群管理員、台長駱調彬3日發現帳號被駭，不僅頭像被改為女性照片，帳號被完全停權，連白沙屯媽祖社團的封面照片也遭竄改，然而試圖取回權限無果，只好在深夜發出緊急通告，請信徒留意，以免受到影響。

白沙屯媽祖粉絲團緊急通告指出，台長駱調彬管理「白沙屯媽祖婆網站」、「白沙屯媽祖粉絲團」、「白沙屯媽祖網路電視台」、「白沙屯媽祖粉絲團社團」等多個平台，但臉書帳號卻在3日凌晨被駭，還被更名成Elizabeth Olsen，甚至換成女性大頭貼。

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通告表示，許多人已經發現社團封面照片被竄改過，但駱調彬的帳號被完全停權、無法使用，「今天一整天都在試著拿回我們的權限，但仍然處於無能為力的情況，為了避免造成更大的影響，在此謹代表駱調彬台長通知大家，目前加入會員、留言尚未受到影響，為避免社團還有其他粉專突然被消失，請大家多留意小心！」

此外，通知也徵求有類似經驗獲有能力處理者，「協助我們向FB申訴順利拿回屬於我們的帳號權限」。

▼緊急通告全文。（圖／白沙屯媽祖粉絲團）