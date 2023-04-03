　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／白沙屯媽祖社群遭駭！　深夜緊急通告：目前無能為力

▲▼快訊／白沙屯媽祖社群遭駭！　深夜發緊急通告：目前無能為力。（圖／白沙屯媽祖粉絲團）

▲白沙屯媽祖社群遭駭，為避免信徒誤點不明連結，或不解社團為何突然消失，決定發出緊急通告。（圖／白沙屯媽祖粉絲團）

記者柯沛辰／綜合報導

白沙屯媽祖臉書社群管理員、台長駱調彬3日發現帳號被駭，不僅頭像被改為女性照片，帳號被完全停權，連白沙屯媽祖社團的封面照片也遭竄改，然而試圖取回權限無果，只好在深夜發出緊急通告，請信徒留意，以免受到影響。

白沙屯媽祖粉絲團緊急通告指出，台長駱調彬管理「白沙屯媽祖婆網站」、「白沙屯媽祖粉絲團」、「白沙屯媽祖網路電視台」、「白沙屯媽祖粉絲團社團」等多個平台，但臉書帳號卻在3日凌晨被駭，還被更名成Elizabeth Olsen，甚至換成女性大頭貼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

通告表示，許多人已經發現社團封面照片被竄改過，但駱調彬的帳號被完全停權、無法使用，「今天一整天都在試著拿回我們的權限，但仍然處於無能為力的情況，為了避免造成更大的影響，在此謹代表駱調彬台長通知大家，目前加入會員、留言尚未受到影響，為避免社團還有其他粉專突然被消失，請大家多留意小心！」

此外，通知也徵求有類似經驗獲有能力處理者，「協助我們向FB申訴順利拿回屬於我們的帳號權限」。

▼緊急通告全文。（圖／白沙屯媽祖粉絲團）

▲▼快訊／白沙屯媽祖社群遭駭！　深夜發緊急通告：目前無能為力。（圖／白沙屯媽祖粉絲團）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
白沙屯媽祖社群遭駭！　深夜緊急通告
ICU護理師曝「最難說出口的1句話」！　眾人淚崩
張惠妹大開深V「直逼肚臍下」！　破出道最狂尺度
Energy其實不只5人！「第6個成員」還在演藝圈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

故宮修復特展揭秘！受損原因不只是摔破　「灰塵」也會讓文物生病

家中過動兒如「小火龍」　桃園衛生局：可能是這些狀況快尋求專業

明高溫飆35℃！連假後期「4地防3公尺巨浪」　開工日轉濕涼範圍曝

快訊／白沙屯媽祖社群遭駭！　深夜緊急通告：目前無能為力

病患家屬跪地哭求「沒辦法了嗎？」ICU護理師嘆：1句話最難說出口

病患轟醫師看診「坐太遠」！3大奇葩投訴內容曝光　他嘆：拿命去賭

清明節求財大法！12生肖準備「這數字」紅包　一路發到2024年

被5歲外甥笑「新娘好醜」　她見小姑補刀1句氣炸！記恨4年拒和解

桃園首創！攜手樂天球團共推循環杯　估年減10萬個一次性飲料杯

紀念永遠親愛的「埔里阿嬤」　竹山秀傳醫院辦陳綢公益繪本特展

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

男子打球突倒地無呼吸　119線上指導CPR救命

男抓捕洞中綠鬣蜥往後一甩 阿伯站後方被嚇到急忙跳起

故宮修復特展揭秘！受損原因不只是摔破　「灰塵」也會讓文物生病

家中過動兒如「小火龍」　桃園衛生局：可能是這些狀況快尋求專業

明高溫飆35℃！連假後期「4地防3公尺巨浪」　開工日轉濕涼範圍曝

快訊／白沙屯媽祖社群遭駭！　深夜緊急通告：目前無能為力

病患家屬跪地哭求「沒辦法了嗎？」ICU護理師嘆：1句話最難說出口

病患轟醫師看診「坐太遠」！3大奇葩投訴內容曝光　他嘆：拿命去賭

清明節求財大法！12生肖準備「這數字」紅包　一路發到2024年

被5歲外甥笑「新娘好醜」　她見小姑補刀1句氣炸！記恨4年拒和解

桃園首創！攜手樂天球團共推循環杯　估年減10萬個一次性飲料杯

紀念永遠親愛的「埔里阿嬤」　竹山秀傳醫院辦陳綢公益繪本特展

故宮修復特展揭秘！受損原因不只是摔破　「灰塵」也會讓文物生病

營養師：柳丁能吃就別打成汁，一杯逼近全糖手搖飲

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

相關新聞

跛腳阿伯成另類網紅　尋人拼圖內幕大公開

跛腳阿伯成另類網紅　尋人拼圖內幕大公開

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年9天8夜進香，「勇腳阿伯」小腿萎縮，拐著腳走完全程，隨行的10多萬香燈腳被他堅強的毅力感動了，瞬間成為全國矚目的焦點，每看一次他孤身的背影，隨即引爆網友追逐，紛紛在社群po上他的身影、合照圖片，阿伯在一夕間爆紅，意外成為另類網紅 。

白沙屯媽祖托夢尋腦萎縮童　母淚謝停轎賜福

白沙屯媽祖托夢尋腦萎縮童　母淚謝停轎賜福

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

彰化童腦萎縮要開刀　白沙屯媽祖急托夢尋人

彰化童腦萎縮要開刀　白沙屯媽祖急托夢尋人

她撈到2虛弱小貓：白沙媽的使命

她撈到2虛弱小貓：白沙媽的使命

關鍵字：

白沙屯媽祖

讀者迴響

最夯影音

更多
Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」
熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面