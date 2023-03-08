跛腳阿伯成另類網紅！尋人拼圖內幕大公開　最大功臣是「他們」

▲勇腳阿伯堅強的意志力讓眾多香燈腳倍受感動與激勵。（圖／ETtoday資料照）

地方中心／彰化報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今年9天8夜進香，「勇腳阿伯」小腿萎縮，拐著腳走完全程，隨行的10多萬香燈腳被他堅強的毅力感動，成為眾多香燈腳與信眾的矚目焦點，每看一次他孤身的背影，隨即引來網友關注，紛紛在社群po上他的身影或合照圖片，意外成為另類網紅 。

阿伯右腳膝蓋以下小腿已經萎縮，腳掌也變形無法穿鞋，每走一步路就會抽痛一次，但即使一直都落後隊伍一大截，也都是最一位到達粉紅超跑的駐駕點，但他卻絲毫不減對媽祖信仰的虔誠，9天8夜絕不放棄，步步艱難的堅毅精神與行動，讓網友是「看一次感動一次」。

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▲▼勇腳阿伯堅強的意志力受到網友的感動。（圖／翻攝自網路）

阿伯當時接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時，只說他是彰化人，28年前出了車禍後雙腳受傷、腿骨變形，再加上年紀大了，骨頭也出現退化，因此雙腿不良於行。儘管如此，今年白沙屯媽祖遶境進香，阿伯仍是堅持在第一天就跟著媽祖鑾轎一起走，另外，大甲媽祖進香他跟著走了25年，白沙屯媽祖也跟著走了10年。阿伯的話不多，但他這股前進的動力，感染了所有人，更成為香燈腳眼中的傳奇人物。

▲勇腳阿伯經常受到網友的關心。（圖／翻攝自網路）

勇伯忍著腳痛追粉紅超跑，對平常人的都是一個挑戰，更何況是一個腳曾受到重傷的人，擁有著不放棄的堅強毅力，更是值得學習，隨著白沙屯媽祖回鑾結束了遶境進香，很多網友還是一直關注阿伯的動向，但要如何再找到他本人？從各方收集到的資訊只知道他來自彰化，但彰化縣有26鄉鎮，124萬多人該從何找起。

▲勇腳阿伯堅強的意志力受到網友的感動。（圖／翻攝自彰化人大小事）

《ETtoday新聞雲》記者從白沙屯徒步聯誼會找到一名曾載過他的客運司機，得知他曾經從彰化總站上車、談及他住在和美、腿傷到彰基看診，記者也按圖索驥尋找，甚至在白沙屯媽祖開爐日前，也去到拱天宮，但都無緣再見到他。為了完成找尋阿伯的完整拼圖，記者請「彰化人大小事」版主協助，沒想到網友的po文訊息像雪片中飛來，經過一一比對下，3月6日下午終於在陽明公園內找到他的蹤影。

有網友說，白沙屯媽祖今年的進香結束了，勇伯接下來還會在大甲鎮瀾宮媽祖進香時看到他，真心提醒網友，現在應該要讓阿伯好好休息，也讓他保有個人隱私，大家不要再去追蹤打擾他。

▲拱天宮開爐日前記者也前往尋找勇腳伯。（圖／ETtoday資料照）

勇伯受訪時感動的說，在進香途中又受到許許多多香燈腳的協助，深夜怕他孤身一人，還會跟隨在後為他開燈，路旁還不時有人遞送熱食，看他受傷了還有醫療團為他包紮傷口，甚至還有熱情的民眾送他返家，雖然走一步痛一步，但他很開心完成對媽祖的承諾，這份溫情他真的永生難忘，期盼進香之旅再跟大家見面。

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