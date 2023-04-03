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年輕妹被中醫說「房事過多」媽勸別放縱！　她照鏡崩潰：誤會大了

▲▼年輕妹被中醫說「房事過多」媽勸別放縱！　她照鏡崩潰：誤會大了。（圖／翻攝自微博）

▲女子被中醫說「房事過多」一頭霧水，直到照鏡子才恍然大悟...（圖／翻攝自微博）

網搜小組／柯沛辰報導

中國大陸一名年輕女子近日因月事不順，在媽媽陪同下去看中醫，但老醫師端詳許久，只默默寫下幾行字，直到媽媽看了診斷書勸她「年輕人別太放縱」，她才得知自己因「鼻頭發灰」而被斷定「房事過多」，讓她崩潰直呼誤會大了，「那是我早上精心畫了半小時的鼻影啊！」

女子在微博發文表示，媽媽近日陪她去中醫院看生理痘，但老中醫看著她的臉許久，卻一語不發，只龍飛鳳舞地寫下幾行大字。當下她也看不懂，只勉強認出「鼻尖發灰」4個字，還想著是不是最近熬夜太多，不料媽媽幫忙去拿診斷書，上頭竟寫著「腎氣弱，房事過多」。

當時媽媽看完診斷書，特別叮囑「年輕人不可太過放縱，要學會克制」。起初女子一頭霧水，直到看了看鏡子，才發現醫生可能把她早上畫的鼻影誤認成「鼻頭發灰」了，因此急著向媽媽解釋。不過，媽媽一臉過來人的表情，讓她超級崩潰「這下真的解釋不清了...」

許多網友看完紛紛笑說，「怎麼會有人看中醫還化妝阿哈哈哈」、「這算不算誤診」、「房事過多妝」、「長知識了，原來鼻尖太灰有這個原因」、「中醫也有敗給化妝的一天，看走眼了啊」、「中醫：超出了老夫的知識範疇」掀起熱議。

▼女子事後跟朋友抱怨此事。（圖／翻攝自微博）

▲▼年輕妹被中醫說「房事過多」媽勸別放縱！　她照鏡崩潰：誤會大了。（圖／翻攝自微博）

▼診斷書上寫著「房事過多」。（圖／翻攝自微博）

▲▼年輕妹被中醫說「房事過多」媽勸別放縱！　她照鏡崩潰：誤會大了。（圖／翻攝自微博）

 

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