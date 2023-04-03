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正妹中醫師親教「按摩去濕」　清明顧身體...關鍵「三穴位」曝

▲正妹中醫師王俞寧提醒清明連假，除了休息之外，還可多按穴位保養身體 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲正妹中醫師王俞寧提醒清明連假，除了休息之外，還可多按穴位保養身體 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

清明連假除了休息之外，其實也可以調節免疫力！中醫師強調「清明」過後，氣溫漸漸回暖，不過早晚溫差還是很大，所以要特別注意保暖去濕、緩解過敏、濕疹以及關節酸痛，因此沒事的時候，可以多按三個穴位來保養身體！

意凡馬光中醫診所正妹女醫師王俞寧表示，以中醫的觀點來看，清明時節溫差大、濕度高的節氣特色使得人體容易受到風邪與濕邪入侵，可能出現過敏性鼻炎、上呼吸道感染、濕疹、四肢關節痠痛、精神疲倦、頭暈腦脹等症狀。因此在此節氣主要養生重點在於保暖去濕，提高免疫力預防邪氣入侵的同時，也要增加脾胃去除濕氣的能力。

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▲正妹中醫師王俞寧提醒清明連假，除了休息之外，還可多按穴位保養身體 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲足三里穴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲正妹中醫師王俞寧提醒清明連假，除了休息之外，還可多按穴位保養身體 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲曲池穴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

所以可以透過3穴位去濕、預防感冒，調節免疫系統，分別是多按摩合谷穴、曲池穴與足三里穴，王俞寧說以指腹按摩每個穴位20下，一天一至三次。合谷穴可以疏散風邪、預防感冒；曲池穴可以調節免疫系統；足三里穴能改善腸胃機能，促進濕氣排出。

另外也可以加強食補，像是多吃蘆筍、茼蒿、牛蒡、花椰菜、青椒、韭菜、芹菜、枇杷、桑椹、蓮霧等，同時輔以生薑來發散風寒、溫肺暖胃的功效，炒菜煮湯時加一點薑有助於提高免疫力，預防感冒。另外傳統清明節常吃的潤餅其餅皮、內餡熱量及含糖量都偏高，提醒三高及糖尿病族群要適量食用。建議可選用全麥潤餅皮，以川燙的雞肉絲取代油脂含量高的五花肉或紅糟肉，以無調味的堅果粒取代花生粉及糖粉。

▲正妹中醫師王俞寧提醒清明連假，除了休息之外，還可多按穴位保養身體 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲合谷穴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
 

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