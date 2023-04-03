卓榮泰：賴清德從未要求勸退王世堅　聽到他要選「錯愕與無言」

▲王世堅（左）與何志偉（右）競逐立委提名引發關注。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨將於4月17日辦理立委初選電話民調，其中台北市議員王世堅挑戰綠色友誼連線立委何志偉連任，受到高度矚目。挺賴的民進黨前主席卓榮泰3日透過臉書表示，黨主席賴清德從未要他勸退王世堅，自己3月中旬與王見面時，並不知道王有意參與台北市第二選區（大同、士林）初選，「當世堅議員隱約說出想法時，令我非常錯愕與無言」。

卓榮泰今天凌晨透過臉書表示，2024為維繫本土政權，一定要總統勝選，更要爭取國會過半，任何一席立委都必須全力搶攻，任何一位民進黨人也都要有為黨多拚一席的guts（膽量）與責任。

卓榮泰指出，賴清德從未要自己勸退王世堅參與立委初選；3月14日他約王世堅見面，是因為壯闊台灣聯盟理事長吳怡農考量個人工作規劃，不爭取台北市第三選區（中山、北松山）立委提名，所以希望王世堅能為黨多爭取一席立委的勝選，登記該區初選提名，「在與世堅議員見面時，我並不知其有意參選大同、士林區立委初選，當世堅議員隱約說出想法時，令我非常錯愕與無言」。

卓榮泰直言，所謂「勸退」是提名策略小組的職責，自己並非該小組成員也未被授權，當然無任何權力參與相關事務，自己亦無僭越。他說，目前中山、北松山選區並無人登記，除非中央黨部儘速徵召強棒出線，才能力拼勝選。

根據民進黨規劃，由於15個立委初選選區協調未果，將於4月17日辦理初選；另有16個艱困選區，以及台北市第三選區、新北市第八選區及彰化縣第三選區3個無人登記的初選區，總共有19個選區需徵召，黨內定調徵召對象是「先黨內、再黨外」，不排除與無黨籍或搭檔合作。

在時程方面，民進黨規劃，將於4月17日起至5月5日間進行電話民調作業，必要時得展延一周，並擬於5月17日由中執會公告立委候選人提名名單。