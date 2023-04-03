坐輪椅+拄手杖也要看五月天！孝女陪74歲嬤圓夢　警助最後一里路

▲員警協助阿嬤圓夢，騎機車送她最後1公里路抵達會場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

五月天「2023諾亞方舟高雄演唱會」在世運主場館熱烈開唱，現場湧入大量五迷，左營分局於演唱會開場前後，在各路段派遣大量警力維持現場及各路口交通秩序，協助車輛及民眾散場，以維持交通順暢，也意外幫了一名阿嬤圓夢。

1日下午18點左右，在世運大道執勤控燈疏導接駁車勤務時，遇有兩位女子請求警方協助，細問之下，女子的74歲的母親五月天的資深鐵粉，兩年前因故無法參加演唱會，這次無論如何都要支持喜愛的樂團，但是許婦年事已高，同樣喜愛五月天的兩個女兒也很支持母親的熱忱，決定這次陪同母親一同從台南坐高鐵南下高雄一睹樂團的風采。

▲員警協助阿嬤圓夢，騎機車送她最後1公里路抵達會場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

許婦母女三人搭乘高鐵再轉搭捷運站抵達世運主場館，從捷運站下站後步行約300公尺，許婦覺得膝蓋不適，雖然有拄著一根輕量的手杖，但仍無法以步行的方式往前走進會場，但大約再過30分鐘，演唱會即將開始，緊張的女兒見到路口有警察，趕緊上前求助，員警瞭解狀況後，心想目前這個路口距離到演唱會搖滾區入口處尚有1公里餘，若照著許婦的速度根本趕不上，趕緊通報線上巡邏警組警員前來協助。

警組到場，先仔細且小心地攙扶許婦坐上巡邏機車，再以緩慢的速度行駛到入口處，許婦在騎車過程中談到，她喜愛五月天樂團且已支持25年，2年前沒有辦法參加演唱會活動，這次無論如何都要參與，因為她的膝蓋近期將要開刀，之後可能還要休養好一陣子，而她的年紀很大，也許這次會是人生中最後一次參加演唱會，孝順的女兒知道母親的心願，也搶到搖滾區前排的門票，只為滿足母親的心願。