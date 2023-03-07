翁章梁率隊日本石坂Farm House取經　體驗百年農莊食農教育

▲▼ 翁章梁率縣府團隊參加東京食品展 ，首站前往石坂Farm House取經 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日本東京食品展7日開幕，嘉義縣長翁章梁率團前往，6日上午先行抵達第一站，來到距東京一個小時車程的石坂Farm House參訪取經，了解這個農場如何多元化經營，並藉由民眾參與體驗，推動食農教育，促進地方農業及文化的永續發展。

此處由75歲的石坂媽媽和2個女兒共同經營，是擁有100年歷史的農家建築，加上500歲的櫸木以及1公頃的農地，主要經營市民農園、農作勞動體驗及農產品銷售的農場；他們表示，透過直接與消費者互動的農業體驗每年種植約30種蔬果，也辦理約40種不同類型農業體驗，利用田裡採摘的食材進行飲食教育講座。

今天參訪深入了解其經營理念，學習如何設計食農教育體驗課程，以及場域規劃等，透過農耕的勞動體驗方式，可培養參與者對食物、生產者和環境的尊重與感恩。

翁章梁等人現場除參觀農場，也利用農場養蜂的蜜蠟，體驗蜜蠟保鮮膜及蜜蠟乳膏製作，不僅可以增加養蜂經濟的附加價值，也因可替代一次性保鮮膜而增進環保，同時乳膏可用來護膚及護唇，具有健康效益。

石坂媽媽告訴大家，她經營農場的理念，是把參與活動的大家視為家人，一邊體驗勞作、一邊聊天，活動中傳達在地飲食、環境永續的觀念，也藉此療癒身心，使人心靈滿足，回到都市繼續工作。

翁章梁體驗之後表示，這樣的多樣化農業耕作模式結合食農教育，可以提供給現在的農民除了生產外，不一樣的農業永續經營模式，不再只是單純的農業生產者，非常具有參考價值。