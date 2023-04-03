內褲滿滿細菌！　「正確清洗5步驟」防感染

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，內褲上滿滿的細菌，並分享洗內褲的5步驟正確方式，以防止感染；另外，用熱水（60°C）洗滌內褲並使用洗衣粉，能顯著減少細菌數量。

▼內褲上滿滿的細菌。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）







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黃軒近日在臉書說，內褲是一件與身體持續接觸的基本衣物，因此它可能藏有各種微生物。

一、內褲被有害細菌的污染

2020年一項研究在《醫院感染期刊》上發表，研究住院病人內褲上的細菌和真菌的存在情況。研究人員發現，大量病人的內褲被帶有有害細菌的污染，包括金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和肺炎克雷伯菌。

這項研究強調，在醫療設施中適當的洗衣程序，對降低交叉污染和感染傳播風險的重要性。

▼內褲上滿滿的細菌。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

二、內褲也有超級抗藥性細菌

2019年發表在《應用微生物學雜誌》上的另一項研究，研究健康人所穿內褲中，其超級抗藥性細菌的流行情況。研究人員發現，這些超級抗藥性的細菌包括金黃色葡萄球菌（MRSA）和 腸球菌（VRE）。

該研究強調，內褲在超級抗藥性細菌的傳播中可能發揮的作用，以及在該領域需要進一步研究的必要性。

三、洗內褲正確方式

1、內褲和內衣分開洗，以免交叉感染細菌。

2、使用冷水清洗內褲，浸泡於洗滌水中約5~10分鐘即可。

3、以輕柔方式搓洗內褲，從後面開始並慢慢往前搓洗。

4、用清水將內褲洗滌劑清洗乾淨，再用脫水或乾毛巾將多餘水分除去，最後晾乾。

5、如果使用洗衣機洗內褲，定期清洗洗衣機以維持乾淨，可以使用洗衣機的自清潔程序或浸泡消毒的方式

黃軒說，2021年發表在《臨床微生物學雜誌》上的一項最新研究，旨在評估不同的洗滌方法對內褲的細菌量的影響，研究人員發現，與用冷水（20°C）洗滌或不使用洗滌劑相比，用熱水（60°C）洗滌內褲並使用洗衣粉，能顯著減少細菌數量。

黃軒表示，關於內褲和病菌這一主題最新研究強調，內褲在傳播感染方面可能發揮的作用，以及正確的洗滌方法，對於減少交叉污染和感染傳播的風險的重要性。

►本文獲得黃軒醫師授權。



▼如何正確清洗內褲很重要。（圖／翻攝免費圖庫pexels）