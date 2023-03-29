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社會 社會焦點 保障人權

輕熟女醉倒路邊被送醫　「內褲不見下體有傷」調監視器一看崩潰

▲▼喝酒,喝醉,應酬。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲女子喝酒醉後遭友人脫下內褲，趁機以手指性侵得逞。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

曾姓男子去年和朋友到北市中山區的餐酒館喝酒，朋友帶來的女性友人醉倒在地上不醒人事，曾男竟趁脫下女子的內褲，把手指伸進被害人下體，直到後來眾人到路邊等待計程車，曾男還是持續摳弄躺在一旁的被害人，直到警方獲報到場，被害人被送醫休養清醒才得知受害，台北地檢署29日依趁機性交以及竊盜內褲等罪起訴曾男。

曾男和表哥在2022年3月間某天晚上1點，與友人相約林森北路的餐酒館聚會，友人載著1名女性參加，一群30多歲的朋友點了幾輪SHOT，被害人就醉倒趴在吧台上睡著，最後直接掉到吧檯旁地面仍未清醒，友人試著扶起被害人上半身拖到一旁餐桌區休息，曾男竟趁隙從下方掀起被害人裙子，並順勢脫下她的內褲。

曾男就這樣大喇喇地在昏暗的店內不斷撫摸被害人胸部與下體，直到一行人要離開到路邊搭計程車時，因為沒有司機要載，曾男和友人坐在路邊休息，被害人則繼續躺在曾男旁的人行道上睡覺，雖然友人把被害人裙子放下，並拿外套遮掩，曾男卻持續摳弄被害人下體。

期間有不少行人經過，或著在一旁抽菸聊天，曾男的獸行始終沒有停止，直到店家看不下去報警，警方凌晨5點左右到場發現被害人下體赤裸，詢問被害人的內褲在哪裡，此時曾男從口袋掏出內褲，警方一看不對勁，立刻將被害人送醫，並調閱店內監視畫面，馬上發現曾男獸行，依現行犯將曾男逮捕。

被害人最後在醫院醒來，完全不知道發生什麼事情，醫護人員告知她內褲不見了，而且下體有傷痕，才崩潰發現自己遭性侵，雖然曾男只承認撫摸未侵入，但檢察官根據監視畫面以及驗傷報告，認定曾男除了涉嫌趁機性交罪嫌，同時還因偷內褲被依竊盜罪起訴。

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