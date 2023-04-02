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日本外相林芳正親赴中國要求釋放5日人　秦剛一句回應

▲▼日本外相林芳正與中國國務委員兼外長秦剛會談。（圖／路透）

▲日本外相林芳正（左）與中國國務委員兼外長秦剛（右）見面。（圖／路透）

中央社

正訪問中國的日本外相林芳正今天上午與中國國務委員兼外長秦剛會談，並要求中方釋放被扣押的5名日本人，包括被指從事間諜活動的日本公民。但秦剛對此強調，中方將依法處置。

中國外交部官網公布，秦剛2日在北京與林芳正舉行會談。對於一名日本公民涉嫌在中國從事間諜活動的案件，秦剛強調，中方將依法處置。

秦剛又說，今年是中日和平友好條約締結45週年，亞洲是當今世界最具發展活力和潛力的地區，維護地區和平是各國的願望。面對矛盾分歧，拉幫結派、喊話施壓無助於解決問題，只會加深彼此隔閡。

他表示，「希望日方樹立正確對華認知，拿出政治智慧和擔當」，與中方加強對話溝通，構建「新時代要求」的中日關係。

▼日本外相林芳正與中國國務委員兼外長秦剛會談。（圖／路透）

▲▼日本外相林芳正與中國國務委員兼外長秦剛會談。（圖／路透）

秦剛指出，福島核廢水排放是事關人類健康安全的重大問題，日方要負責任地處置。美國曾用霸凌手段打壓日本半導體產業，如今對中國故伎重施，「日本切膚之痛猶在，不應為虎作倀。封鎖只會進一步激發中國自立自強的決心」。

他聲稱，台灣議題是「中國核心利益的核心」，事關中日關係的政治基礎，敦促日方恪守「中日四個政治文件」的原則和迄今承諾，「不得插手台灣議題，不得以任何形式損害中國主權」。

中國外交部表示，雙方還就中日韓合作、朝鮮半島局勢、安理會改革等國際地區問題交換了意見。

中國外交部發言人毛寧3月27日在例行記者會證實，中方有關部門3月依法對1名日本公民採取了刑事強制措施，進行審查。這名日本公民「涉嫌從事間諜活動」，違反中國「刑法」、「反間諜法」。

據日媒報導，這名50多歲男子是日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）在中國分公司的幹部。日前在結束外派準備返國前被捕。

日媒報導，相林芳正今天上午與秦剛會談，林芳正在會中對包括釣魚台在內的東海局勢以及中俄加強在日本周邊軍事活動等表達嚴重關切。

林芳正也要求中方早日釋放被扣押的5名日本人，包括被指從事間諜活動的日本企業高層。

▼林芳正與秦剛會談合照。（圖／路透）

▲▼日本外相林芳正與中國國務委員兼外長秦剛會談。（圖／路透）

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