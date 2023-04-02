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生前變態性騷女秘書！前首爾市長「遷葬民主聖地」：精神像耶穌

▲▼首爾市長朴元淳清生前留下遺書，「我走了，大家再見」。（圖／CFP）

▲前首爾市長朴元淳涉嫌性騷女秘書，最後選擇輕生死亡。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前首爾市長朴元淳生前長期性騷擾市府女秘書，遭到對方上警局報案後，才於2020年7月選擇輕生身亡。2021年，先前朴元淳的墳墓遭到民眾惡意破壞，家屬因此決定移葬，昨（1）日已順利移葬至牡丹公園，不過該處為民主運動人士葬身之地，因此再度引發爭議，被認為是對受害女性的二度傷害。

朴元淳生前涉及的爭議一度成為所屬政黨共同民主黨在性別平等議題上的包袱，導致該黨在2021年首爾與釜山市長補選、2022年總統大選與地方選舉接連失利。

根據《韓聯社》、《韓國日報》，朴元淳已於本月1日提早順利從家鄉慶尚南道昌寧郡遷葬至位於京畿道南楊州市和道邑的牡丹公園，並於該日下午3時舉行相關追悼儀式。

牡丹公園為南韓最初設立的公墓，與一般民眾使用的公墓不同，此處葬著南韓知名的民主運動人士、勞權運動人士，包括1970年在首爾東大門持勞動法自焚的勞工運動家全泰壹、全泰壹的母親李小仙、1987年反對全斗煥獨裁統治而遭拷問致死的朴鍾哲、牧師文益煥、前正義黨代表魯會燦等150人，因此該地被認為是民主化聖地。

2021年9月，一名年約20多歲的男性前往慶尚南道昌寧郡惡意破壞朴元淳的墳墓，這才讓家屬決定是否該遷葬朴元淳。

▲▼首爾中央地方法院在判決承認，朴元淳生前曾性騷女秘書。（圖／達志影像）

▲朴元淳安葬在慶尚南道昌寧郡，墓地2021年曾遭破壞。（圖／達志影像）

消息一出後，女性相關公民團體、民主勞總（工會）、韓國勞總（工會）等100多個團體發表反彈聲浪，認為將朴元淳遷葬至「民主聖地」牡丹公園無疑是對長期遭性騷的市府女秘書二度傷害。

4月1日下午3時遷葬追悼儀式當天，只開放前首爾市府秘書室長吳成圭等數十名朴元淳的心腹與共同民主黨黨員，而主持追悼儀式的牧師甚至聲稱，「朴市長生前是最像耶穌、佛祖的人了」，此話一出令人感到驚愕。

據悉，朴元淳進入政壇前是南韓著名社會運動家，不過當選首爾市長後卻長期性騷女秘書，不僅以變態口吻要求女秘書「呼呼」、親吻瘀傷的膝蓋，還要求女秘書每天早上都要叫起床、幫忙量血壓，而在運動結束後還要女秘書拿內衣褲到市長浴室供換洗，之後女秘書則用夾子將換洗的運動褲、內褲夾入塑膠袋內寄回市長家。

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