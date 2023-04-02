2024不分區立委「拿8席是低標」　柯文哲：沒超過就是輸了

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

2024總統、立委大選將於2024年1月13日舉行，除了民眾黨將由黨主席柯文哲挑戰總統大位外，也是該黨第二次挑戰進軍國會。面對此次目標爭取幾席立委席次？柯文哲表示，最低標是8席，如果沒超過的話，就算是民眾黨輸了，「（我）都下來選總統了還只有8席，這實在是⋯」

柯文哲日前接受主持人黃暐瀚「下班瀚你聊」網路節目訪問，並於2日晚間8時播出。怎麼讓民眾黨繼續在台灣增加影響力，立院席次目標幾席？柯文哲回應，目前區域立委要突圍是不容易，但是在不分區立委部分，「只有我有選，還是會拉上去。」

民眾黨2020年在立院拿下5席不分區席次，得票數為158萬8806票、得票率11.22％，被問到今年目標為何？柯文哲說，當然是越高越好，但自己也很清楚，「如果沒有超過8席，我們就算輸了。」自己將8席設為低標，「（我）都下來選總統了還只有8席，這實在是⋯」

黃暐瀚提醒，要拿下不分區立委8席得有220萬至230萬張政黨票。柯文哲則稱「這哪有困難？」讓聽聞回應的黃暐瀚嚇了一跳。

被問到不分區名單要如何排，會不會爭取前台北市副市長黃珊珊、前時代力量立委黃國昌列入？柯文哲提及，這得看2人的個人意願，「我跟他們很好，我也會邀請他們參加我們的政治勢力，也就是這個團隊；他也許會變成朋友、團隊成員，或是比較偏你，但不一定要來當你（民眾黨）的不分區。」

柯文哲強調，這些都會努力去爭取，但每個人都有自己的疙瘩，如果今天叫黃國昌跳出來，但對方是時代力量創黨元老，「變成朋友很容易，支持你也容易，但你叫他直接來掛不分區，他一定疙瘩。」