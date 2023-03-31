雞蛋荒再爆禽流感！彰化土雞場染H5N1　累計9起撲殺家禽27萬隻

▲大城鄉1處土雞場感染禽流場，撲殺16,962隻土雞。（圖／彰化動防所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國內鬧缺蛋荒，再加上家禽價格不斷攀升，彰化縣今年已發生8起禽流感疫情，共有25萬餘隻家禽遭撲殺，今天大城鄉再發生1處土雞場感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員完成該土雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺16,962隻土雞。

動防所統計，光是3月份，大城鄉有蛋中雞及土雞場，分別於3月8日及16日撲殺21,129蛋中雞及8,011隻土雞，24日芳苑肉鴨場也傳出感染H5N1，撲殺190隻肉鴨，讓周邊養禽場擔憂，深怕禽流感持續延燒，未料今天大城鄉再發生有土雞場感染禽流感，撲殺16,962隻土雞，讓雞農血本無歸。

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動物防疫所提醒，近日天氣逐漸回暖，仍有禽流感案例零星發生，請養禽場及產銷業者仍應加強日常管理(如適時開啟通風設備、採統進統出飼養模式及不密飼等)，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制管制工作，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

動物防疫所長董孟治呼籲，養禽場如有以下異常情況：(一)平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）。(二) 籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。(三) 禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。(四)家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全。