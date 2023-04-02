獨／高雄OL長紅疹遭指「恐染猴痘」嚇到！醫點破關鍵：是梅毒

▲女子的身體長出紅疹癢到不行。（圖／張美玉醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內猴痘病例連環爆，近日高雄就有一名女子，身體出現皮疹，有醫生告訴她，「高度懷疑是猴痘」，要她趕快進一步檢查，女子輾轉來到泌尿科就診，不過具豐富經驗的泌尿女醫張美玉一看，認為病灶與猴痘看似很像，但是出現位置卻不太一樣，她反要女子去做梅毒血清檢查，相隔2天報告出爐，答案揭曉。

收治病例的知名泌尿科女醫師張美玉表示，上月國內出現15例猴痘個案，其中高雄就有2例，讓不少民眾感到心驚驚。近日就有一名20多歲的女子到院看診，一走進診間就哭喪著臉，並掀起衣褲說：「醫生，我這個疹子癢到不行，有其他醫生跟我說，高度懷疑是猴痘，妳覺得有可能嗎？」

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▲開業泌尿科女醫師張美玉。（圖／ETtoday資料照）

張美玉仔細檢查，發現女子的身體長滿了紅色皮疹，出現在胯下、鼠蹊部等軀幹位置，讓她心一驚，「不可能是猴痘吧？」但是進一步檢查，卻發現手掌、腳掌沒有紅疹，同時也沒有伴隨發燒、淋巴結腫大等疑似症狀，而根據目前已知猴痘臨床症狀，通常皮疹是從臉部蔓延到身體其他部位，且四肢比軀幹更常見。

所以張美玉認為，不可能是猴痘，反而更像是梅毒，因此要女子做血清檢查，過2天再回診看報告。而檢驗結果出爐，果然梅毒呈陽性反應。

▲台南市一名確診猴痘的男子，大腿冒出數顆水疱。（資料圖／台南市衛生局提供）

張美玉表示，性行為是梅毒的主要傳染途徑，尤其是傷口接觸到關係緊密伴侶的精液、血液就有可能中獎，而且傳染性極高，初期表現多是口腔、性器官潰爛，但是不會痛也不會癢，很多人因此錯過黃金就診時間，接著就會出現頭痛、發燒、肌肉關節酸痛等症狀，接續身上就會出現紅色丘疹。

張美玉也要女子不用想太多，積極面對，依照醫囑徹底接受治療，完成整個療程後仍可痊癒。

高雄市衛生局表示，猴痘傳染對象具侷限性，途徑主要是透過親密接觸(例如：親吻、按摩、擁抱、性行為)、接觸猴痘病患使用過但未消毒的物品、接觸感染的動物。

衛生局指出，此波疫情以親密接觸的人際傳播為主，如果曾至流行地區旅遊或國內高風險場域，應落實自我防護，避免出入可能與不特定人士密切接觸的社交活動，若有出現疑似症狀，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，請盡速就醫，主動告知醫師接觸史TOCC。

▲▼猴痘病灶好發部位多在臉部、四肢、生殖器。（圖／高雄市政府提供）