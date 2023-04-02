游錫堃：台灣人不該被拒於聯合國大樓門外

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文出訪友邦過境美國，聯合國秘書長發言人28日在記者會回答不出「台灣人為何無法進入聯合國總部大樓」，更被「是否中國在管理聯合國」問題激怒，匆匆結束記者會。對此，立法院長游錫堃2日表示，台灣人不該被拒於聯合國大樓門外，在自己看來，記者們不過是點出事實而已。

聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）27日出席例行記者會回覆媒體提問，多位外媒記者關切台灣公民不能進入聯合國大樓參觀的議題，但杜加里克持續答非所問，更被「我想知道是不是中國在管理聯合國？」問題激怒，斥責記者「這是我今天聽到最荒謬的問題之一」，隨後結束記者會。

對此，游錫堃今天表示，藉此機會，他要再次重申自己一直以來的呼籲，「請國際民主國家支持台灣加入聯合國」，根據《聯合國憲章》的「住民自決」精神，台灣在1993年誕生「民主國會」，至2016年完成三度政黨輪替後，已經成為一個貨真價實的民主國家，加上2022年台灣是全球第21大經濟體，疫情期間積極協助國際防疫表現亮眼等，台灣絕對有資格加入聯合國。

游錫堃指出，美國與許多民主國家現行的「一中政策」是不同於中國主張的「一中原則」，請聯合國發言人們不要混淆視聽，不該拒絕台灣人於聯合國大樓門外，他也期盼聯合國呼應美國國會通過的《台北法》，讓台灣能有意義參與國際組織。

游錫堃補充，特別感謝在3月27日聯合國秘書長發言人例行記者會上，不畏強權、點出事實、為台灣發聲的三位國際記者：愛爾蘭時報記者莫瑞Yvonne Murray、半島電視台記者貝伊斯James Bays、法國記者拉瓦蕾內Celhia De Lavarene，希望世界能有更多人，堅定與普世價值站在一起，為台灣發聲。