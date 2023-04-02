《中國政府網》改版　新增「國務院 我來說」提供民眾即時留言建議

▲大陸國務院官網《中國政府網》進行改版。（圖／翻攝中國政府網）

記者魏有德／綜合報導

大陸《中國政府網》為國務院辦公廳主導的官網，隨著新一任國務院總理李強團隊上任後，網站也做出大幅度改版，新增兩個區塊，其一為「貫徹落實黨中央決策部署 國務院工作進行時」，另一個區塊則是「大興調查研究之風」，包含「國務院 我來說」這個即時反映民意的版位。

▲大陸國務院總理李強。（圖／翻攝央視）

《北青報》報導，新版中國政府網新增了兩個重要欄目。一個是「貫徹落實黨中央決策部署 國務院工作進行時」欄目，包括「學習貫徹黨的二十大精神」和「中央有關文件」兩個專題網頁，還有「國務院政策文件庫」可以進行文件檢索。另一個重要欄目是「大興調查研究之風」，主要包括「@國務院 我來說」和兩項正在進行的網上調研。

在「工作進行時」區塊中，可以看到國務院主要幹部、組成部門負責人出席和參加活動的相關新聞，各部門印發相關文件及地方落實情況的報導內容。「貫徹落實黨中央決策部署」區塊則是因應新版《國務院工作規則》發表後的工作要求設立。

▲《中國政府網》內增設民眾反應輿情的新版位。（圖／翻攝中國政府網）

至於另一個區塊「大興調查研究之風」則是呼應大陸中央辦公廳發表的《關於在全黨大興調查研究的工作方案》，新區塊內寫明，要「走好網上群眾路線」，也就是說，網上調研分為兩個主題，一個是優化營商環境調研時，可以反映遇到的問題或者提出意見建議；另一個調研則是徵集涉企亂收費問題線索。

至於「國務院 我來說」則是《中國政府網》改版後新上線的版位，在官網首頁和「大興調查研究之風」區塊中都有設置，包括施政為民、激發活力和政府建設三個部分，分別設置「人民群眾留言入口」、「企業、個體戶留言入口」和「政務服務投訴與建議入口」。