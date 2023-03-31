清明疏運運能增23.9%　防太魯閣事故重演！「抽查工地129件」

▲為避免太魯閣號事故重演，台鐵不預警抽查工地129件。（圖／台鐵）

記者李姿慧 / 台北報導

清明疏運今(3月31日)展開，台鐵疏運大量投入EMU900型以及EMU3000型新車，運能提升23.9%，由於2年前清明連假曾發生邊坡工程違規施工，太魯閣號撞上翻落工程車導致出軌奪49條人命，為避免憾事重演，台鐵也不預警加強稽查工地管理高達129件。

台鐵局表示，自110年0402太魯閣號事故以後，積極推動安全改革及精進作為，尤其就強化工地管理及工程稽核、重建臨軌工程安全制度、加強工地門禁及疏運期間控管、落實工地人員行車安全教育、健全緊急通報機制等各面向嚴格執行至今，工地監督及工程稽核部分係採不預警方式辦理抽查，至112年2月已抽查129件。

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另為建立跨單位指揮體系，加強部門橫向聯繫，台鐵局表示，台鐵已成立橫向聯繫小組，並於110年5月6日分別掛牌成立北、中、南、東4個地區協調中心，有效溝通臺鐵局、鐵道局及地方政府各項安全與工程事宜，縮短指揮鏈、增加督考效能，截至112年3月，協調中心就橫向協調作業、工程及保安裝置巡檢、協調鐵道局相關工程事項、事故調查等各項鐵路安全工作，已處理17,091件案件。

台鐵也針對連續假期疏運特別加強抽查，自110年中秋節至112年228連假疏運計抽查467次，並於今年清明節前完成各項軌道、沿線環境及相關路線設備之檢查工作，確保鐵路行車運轉安全。

今年清明連假疏運3月31日展開，台鐵局表示，已成立局本部及各地區管制中心，依據疏運計劃，完成各項準備及檢查工作，並投入EMU 900以及EMU 3000型列車，運能較111年提升23.9%，提供國人最好輸運服務。