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大陸 大陸焦點 特派現場

疫情後首場大型兩岸大學生線下交流在上海啟動

記者趙禕/上海報導

在新冠疫情過後，第一場滬台線下大型兩岸大學生交流研習營今天在上海杉達學院舉辦開營儀式，來自上海和台灣兩地60多位大學師生齊聚一堂，他們將在6天的研習活動裡互相交流所學所知，共同體驗傳統中華文化之美。

▲台灣大學生中華文化研習營今天在上海杉達學院開營。（圖／記者趙禕攝）▲台灣大學生中華文化研習營今天在上海杉達學院開營。（圖／記者趙禕攝）

這次「台灣大學生中華文化研習營」活動由大陸海峽兩岸關係協會主辦，上海知名的民辦大學杉達學院和台灣中華歷史傳播協會共同承辦，研習營以中華文化為主題，除了介紹大陸新媒體發展的情況之外，還會有一系列中華優秀傳統文化傳承、兩岸新媒體環境、傳媒新技術發展主題講座以及參訪等活動；本次活動的地點除了安排參觀上海多個知名歷史文化景點之外，還會到浙江走訪杭州西湖、嘉善西塘古鎮等景點，同時也會到小紅書、字節跳動(TikTok母公司)、阿里巴巴、網易等平台總部參訪學習。

在新冠疫情中斷了三年兩岸線下交流活動之後，參與本次活動的兩岸大學師生都非常興奮。來自世新大學口語傳播學系四年級的學生龍品伃說，2019年她曾參加過去瀋陽的交流團，接下來就因為疫情封控而無法再到大陸交流學習，那次活動是她大學生涯到目前為止最美好的回憶；她參與兩岸交流感到最可惜的就是兩岸都有人因為對彼此不了解而產生誤會，甚至產生恐懼，她覺得要靠多交流來化解誤會。龍品伃建議學弟妹們不要自我設限，好好把握交流的機會，會讓自己成長很多。

▲世新大學口語傳播學系四年級學生龍品伃。（圖／記者趙禕攝）▲世新大學口語傳播學系四年級學生龍品伃。（圖／記者趙禕攝）

帶著學生一起到上海參加本次研習營的世新大學副校長李功勤表示，兩岸大學生交流也給他帶來很多新的體驗，像是今年上海杉達學院學生到世新大學交流，在小紅書上Po了很多美食、學習的照片和影片，很多是他在台灣生活65年都沒有去過的地方，對於這樣的交流活動他很安慰也很開心。

▲世新大學副校長李功勤。（圖／記者趙禕攝）▲世新大學副校長李功勤。（圖／記者趙禕攝）

上海杉達學院校長陳以一表示，海峽兩岸同根同源，共同肩負著弘揚與傳承中華文化的責任，高校作為知識傳承的主要場所，更是傳播中華文化的重要渠道；這次研習營可以幫助同學們多角度體驗中華傳統文化底蘊和大陸現代化建設的嶄新風貌，通過兩地學生交流，有助於增進相互了解和友誼。

▲上海杉達學院校長陳以一。（圖／記者趙禕攝）▲上海杉達學院校長陳以一。（圖／記者趙禕攝）

研習營由海協會副秘書長蘇振學宣佈開營，來自台灣、曾在多家台灣媒體工作過的杉達學院藝術設計與傳媒學院教授沈超群主講「海峽兩岸新媒體發展現況」，用幽默風趣的方式為學生們介紹兩岸新媒體的過往、進展和影響，開啟本次研習營的第一堂課程。

▲杉達學院藝術設計與傳媒學院教授沈超群向兩岸大學生們介紹「海峽兩岸新媒體發展現況」。（圖／記者趙禕攝）▲杉達學院藝術設計與傳媒學院教授沈超群向兩岸大學生們介紹「海峽兩岸新媒體發展現況」。（圖／記者趙禕攝）

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