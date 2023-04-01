新北力挺新創出新招　群募加碼獎勵金熱烈徵件

▲新創團隊跨域分享會邀請經發局長何怡明（左2）、 Cubiio（左1）以及守寫字（右1）團隊擔任與談人，分享參與募資計畫及跨域合作的歷程。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府經發局力挺新創出新招！突破舊有的資金挹注框架及規範，透過群眾募資及策略服務，陪伴團隊經歷產品研發、包裝、市場驗證、行銷等階段，與業者共同見證創意逐步轉化為商品的過程。今年度首創「優質新創獎勵金」，盼能協助更多優秀創業家實踐夢想，歡迎踴躍遞件申請。

經發局長何怡明表示，新北市為全臺首個投入群眾募資輔導培植新創團隊的地方政府，群眾募資輔導計畫自2020年辦理至今已扶植52組團隊，集資金額累計達新臺幣1.6億元，募資專案包含科技酷品、數位文創、地方創生等多元面向。今年為鼓勵更多優秀團隊加入新北隊，特別增設「優質新創獎勵金」，凡入選團隊於10月31日前上架募資平台，且集資金額達到180萬元以上，即可獲得3萬元獎金，此外入選後每案還可獲得加碼總市值最高3萬元廣告投放行銷宣傳。

▲新北市經發局透過群眾募資計畫陪伴團隊經歷產品研發、包裝、市場驗證、行銷等階段，與業者共同見證創意逐步轉化為商品的過程（圖為2022年徵件說明會合影）。

經發局補充，群眾募資計畫以「科技與設計加值」、「文化與創意發展」、「社會與地方創生」三大主題持續向各領域徵集提案，配合2023台灣設計展在新北，募集重點將聚焦於「設計創意」產品，並延續111年「異業結盟」加分機制，鼓勵團隊跨界合作，創造1加1大於2的品牌效益。

此外，為扶植地方發展及多元文化，2023年「社會與地方創生」主題提供原住民及新住民保障名額3案，協助推廣行銷亮點並提高能見度；2022年長期關懷三鶯地區原住民青少年的「社團法人新北市樂窩社區服務協會」提案《熱原拳擊隊》，藉由團體拳擊運動的陪伴與培力，建立自信與團體歸屬感，打造穩健的輔導基地。

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新北市以「藉群眾力量，跨領域共創，為夢想領航」的理念，持續用具體行動支持創業者實現夢想，期盼更多臺灣品牌從新北萌芽茁壯、邁向更大的國際舞臺！「112年度群眾募資輔導計畫」徵件已公告於https://www.ntpc-crowdfunding.com/或撥打諮詢專線：02-8643-3592，將由專人提供專業諮詢。