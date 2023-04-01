男友霸氣請客送大禮　女友3個月後驚見「儲蓄少16萬」

▲女子驚見儲蓄少了16萬，趕緊拉著男友報警，殊不知兇手就在身旁...（圖／翻攝自極目新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

中國武漢一名女子近日發現銀行裡的3.69萬人民幣（約新台幣16萬4千元）不翼而飛，懷疑遭詐騙集團盜用，在男友陪同下赴警局報案，不料警方展開調查後，赫然發現盜領者就是男友，讓她難以置信。對此，男友坦承想送禮、請女友吃飯，但沒錢又不想失了面子，才鋌而走險盜領，再供對方花用。

綜合陸媒報導，一對情侶3月14日走進漢陽分局翠微派出所報案，稱女方在銀行的儲蓄莫名減少，懷疑帳戶遭盜用，因為查閱紀錄，帳戶過去3個月4次轉帳給一個匿名「x超」的帳戶，總計轉出3萬6995人民幣（約新台幣16萬4千元）。

女子表示，自己沒有弄丟銀行卡，錢也不是自己轉的，想不通錢怎麼被轉走的，於是將情況告知男友「阿超」，因為收款人姓名也有個「超」字。對此，男友再三保證自己不知情，也認為事情很離奇，願意陪同報案。

警員第一時間詢問「你有沒有將自己的銀行卡帳號、密碼告訴過其他人？」女子回答，「我男友知道，因為他也把自己的銀行卡、支付寶帳號密碼告訴我了，我覺得談戀愛要以誠相待，便把我的也告訴他了。」

不過，警員翻看女子手機紀錄後，從帳戶「回收站」找回了「消失的交易紀錄」，隨後單獨詢問男友阿超。眼見紙包不住火，阿超這才鬆口坦言「這些錢確實是我背著她轉的」。

阿超表示，他與女友在網路上相識，去年交往成為男女朋友，「我在工地打工，收入不穩定，有段時間完全沒有經濟來源，談戀愛期間我也想請她吃飯、給她買禮物，但身上沒錢感覺很沒有面子，於是多次趁女友不注意時，用她的手機向自己支付寶轉賬。」

阿超說，這些錢除了自己的日常開銷外，「大多用在了我們的交往上，以及給她買衣服、買禮物、過節發紅包、過年租車送她回老家。」

警員不解問道，「你女朋友在發現錢被轉走時，你為什麼不主動向她說明事實，還陪她來派出所報警？」阿超說，「我不好意思開口，我無法向她親口承認這件事」隨後默默垂下了頭。

目前阿超已被依法刑事拘留，全案仍在偵辦中。