快訊／情侶吵架！女滿手血求救送醫卻不提告　求警趕走同居男友

▲ 林口今天發生一起情侶糾紛案，26歲女友手部出現利器造成的切割傷。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市林口一名26歲女子，今天下午2時許和同居男友在住處吵架，兩人越講越激動、大打出手，女友左手不明原因遭割出一條長達數公分的傷勢，當場血流如注、滿手鮮血不斷哀嚎，女生趕緊打119求救，警消獲報後，將女子送往附近林口長庚醫院救治，警方獲報趕到醫院，女子堅決不提告，僅求警方把幫助她趕走男友，目前警方已將此案提報至高風險家庭，另女子切割傷糾到底是何人所為？待警方進一步釐清。