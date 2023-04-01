澎湖西台「清朝古堡」音樂會　讓戰爭遺跡也能很藝術

記者／陳洋報導

有百年歷史的澎湖西台古堡是遊客必訪的旅遊景點，但這座見證戰爭歷史的古蹟，也能成為音樂表演場地，透過弦樂團的演出，古堡甬道的自然共鳴，讓音樂顯得更有層次，也讓古堡展現出新的生命。

▲澎湖的西台古堡興建於清光緒年間，已有百年歷史，是遊客到澎湖必遊的景點，但這樣一座充滿戰爭風味的建築，透過音樂點綴，也能呈現新的風貌。 （圖／澎湖國家風景區管理處提供）

▲大提琴家張正傑率領的「弦外之音團」，由小提琴家林天吉、張芝庭及中提琴家徐曉虹組成，加上次女高音翁若珮、男中音趙方豪、女高音高紹恩等，連續兩天在西台古堡內演出，讓人眼睛為之一亮。（圖／澎湖國家風景區管理處提供）



張正傑說，西台古堡是戰爭遺跡，是和音樂毫無連結的，但透過音樂的演出，也可以讓人看到戰爭遺跡也能有新風貌，特別是時代不一樣了，透過音樂這個共同語言，可以讓古堡更有生命力。

主辦單位澎湖國家風景區管理處則說，西台古堡在130幾年前是保護澎湖最重要的軍事堡壘，拱形隧道四通八達，通風採光良好，而甬道更是天然音場，完全呈現演出的天籟之音，這是全新的嘗試，賦予古堡不一樣的面貌。

西台古堡是澎湖西嶼鄉的知名景點，但一直是靜態展現，現在透過音樂的演出，讓人看到古堡也可以翻轉既定的印象，戰爭遺跡原來也可以充滿藝術性。