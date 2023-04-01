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澎湖社會福利再增加　今4月1日起補助老人裝假牙

記者／陳洋報導

這不是愚人節的玩笑，雖然稅收有限，但澎湖縣政府仍決定從今天4月1日開始針對65歲以上老人提供裝假牙補助，全口補助上限5萬，半口2.5萬，在地長者都認同這個政策，醫界也表示肯定。

▲▼ 澎湖社會福利再增加 今4月1日起補助老人裝假牙。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖社會福利再增加 今4月1日起補助老人裝假牙 。（圖／澎湖縣政府提供）
縣長選舉期間提出老人裝假牙補助的縣長陳光復，上任一百多天就落實這項政見，他笑說，施政是跟時間賽保，預算一經議會通過，馬上就宣布實施，這不是愚人節的玩笑，而是希望藉由減少長輩負擔，讓大家都能有一口牙可以好好吃飯。

對於縣長政見在上任一百多天後就落實，在地長者都很肯定，長者說，因為牙齒掉光光，根本吃不了什麼東西，只能喝粥，真的很痛苦，政府提供假牙補助，可以減少子女負擔，這政策真的很好。

牙科醫師陳立堅也說，這確實是一項很好的政策，因為老人缺牙，影響到咀嚼，營養吸收跟著變差，這是一個大問題，但目前裝置全口假牙，材質最差的也要3萬以上，能透過補助降低負擔是很好的做法。

但他也建議政策要滾動是檢討，畢竟澎湖的牙醫人力有限，沒辦法一次消耗掉這麼龐大的病患人數，建議可以從最嚴重的，例如完全沒牙齒或只剩零星幾顆的病患開始先裝。

▲▼ 澎湖社會福利再增加 今4月1日起補助老人裝假牙。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖社會福利再增加 今4月1日起補助老人裝假牙 。（圖／記者陳洋攝）

縣府實施的裝置假牙補助只限定澎湖籍65歲以上老人，條件寬鬆，為了這一項政見共編列了850萬元，雖然縣府財政負擔增加，但縣府也有信心透過減少浪費、避免無意義的支出等方式來調度，讓老人都能裝上假牙，又不會拖垮縣府財政。

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