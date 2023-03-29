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基隆青年事務委員會正式成立　謝國樑攜手23委員擘劃青創未來

▲基隆青年事務委員會正式成立 謝國樑攜手23位委員擘劃青創未來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市青年事務委員會正式成立。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（29日）上午召開基隆市第一屆青年事務委員會大會，市長謝國樑頒發聘書給23位新科青年代表委員，青年代表透過參與公共事務發聲，市府也能了解年輕人的需要，攜手打造基隆成為青年宜居及追夢城市。謝國樑表示，持續推動各項青年人才培力及輔導補助，進而增加在地就業、創業資源及青年返鄉回流。

謝國樑在會前受訪表示，青年事務委員會是市府首度成立青年事務組織，他一直很喜歡跟青年朋友對談，了解大家生活中面對的種種問題，因為他認為，這都是女兒小愛長大後，可能碰到的事情。他強調，青委會不是為了開會而成立，而是要具體提出政策並且落實，透過與青年朋友的面對面溝通，了解基隆青年朋友真正關心且對他們有幫助的政策，並且一定要想辦法落實執行。

▲基隆青年事務委員會正式成立 謝國樑攜手23位委員擘劃青創未來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑攜手23位青年委員擘劃青創未來。

謝國樑說，選在今天青年節，正式成立基隆市第一屆青年事務委員會，是非常別具意義的日子，基隆青年可以透過青年事務委員會參與公共事務發聲，他對於青年參與公共事務、政策擬定，以及青年創業就業各方面非常重視。他也希望各位青年代表委員能透過委員會的運作，真正深入了解並且參與政府公部門各項政策擬定過程，提供政府部門蒐集各青年領袖代表的意見，協助市府宣傳各項服務措施及政策，同時作為市府與青年學子雙向溝通橋樑。

產發處長林鼎超表示，市府非常關心青年各項議題，未來將和各位青年代表委員攜手打造基隆成為青年宜居及追夢城市，市府也持續推動各項青年人才培力及輔導補助，進而增加在地就業、創業資源及青年返鄉回流。青年是一座城市活力的來源，也是推動城市發展的關鍵，市府將持續強化青年議題關注度、加速落實及推廣執行青年相關政策。

▲基隆青年事務委員會正式成立 謝國樑攜手23位委員擘劃青創未來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑頒發聘書給新科青年代表委員。

林鼎超指出，產發處於2023年1月10日經市務會議通過「基隆市政府青年事務委員會設置要點」，後續經過兩個多月的徵件及評審過程，從83位候選人再精心挑選出23位青年代表委員，每位都是菁英中的菁英。在面試過程，每位候選人都展現出獨特的個人特質及優秀思考邏輯能力，未來市府將與青年代表委員們共同建構市府與青年間雙向溝通交流平台，讓基隆這座城市充滿衝勁與活力。

▲基隆青年事務委員會正式成立 謝國樑攜手23位委員擘劃青創未來。（圖／記者郭世賢翻攝）

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