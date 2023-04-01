全台最Chill！「2023東浪嘉年華 feat.尬電」正式啟動

▲「2023東浪嘉年華 feat.尬電」正式啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府清明連假在杉原灣推出的「2023東浪嘉年華feat.尬電」系列活動，1日下午在莿桐部落耆老們的祈福儀式下揭開序幕，展開一連5天的精彩活動及體驗。





台東縣政府表示，沙灘上如火如荼進行台灣沙灘排球挑戰賽，親子沙雕及親子趴板也相當受到歡迎，網路一開放報名隨即額滿。此外，每天13:00至17:00在服務台開放南島沙灘部落體驗項目，包含八卦網拋灑體驗、八角風箏DIY、月桃葉編織及海洋大蒐集等，皆免費參與，名額有限，邀請民眾感受在地原民文化與特色。





縣府提到，全台最Chill沙灘音樂會將在今晚熱鬧開唱，一連4天結合「尬電」元素，邀請24組堅強卡司帶來精采演出，包括「國民姐夫」DJ KOO具俊曄、玖壹壹、動力火車、Matzka、孫盛希、KARENCICI及呂士軒等，預計將湧入大批民眾前來參與，再次呼籲「不開車、少騎車、搭接駁」，省去找停車位的麻煩及塞車的不便，民眾可多加利用免費接駁車往返。另外，清明連假期間，台11線沿線不開放停車。活動會場僅開放機車、救護車、攤商、工作車輛及接駁車進出，民眾可將汽車停放在馬亨亨大道，轉乘「免費接駁車」到會場。

接駁車時間從今日至4日13:00起以巡迴接駁方式停靠馬亨亨/勝利街口、原住民會館(台東森林公園入口對面)及杉原灣，接駁車班距約10~20分/班，進場接駁末班車於20:30自馬亨亨/勝利街口發車；離場接駁自13:30至24：00直至民眾散場。





交觀處進一步說明，除免費接駁外，杉原灣活動現場、加路蘭、富岡地質公園(小野柳)及財政部國稅局臺東分局旁(馬亨亨大道上)設有計程車臨時上下車區，協助疏運排隊人潮。如搭乘興東客運班次民眾，可在杉原站下車步行至會場。