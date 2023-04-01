塞到晚上8點！蘇花公路車流超負荷　「車卡服務區1小時開不出來」

記者李姿慧／台北報導

清明連假首日湧現爆炸車潮，其中台9線蘇花路廊災情慘重，自今(4/1)凌晨1點就開始塞車，迄今已超過12小時仍未紓解，不但交通量已超過負荷，車龍從蘇澳到南澳一路以10到20公里龜速推進，一路回堵回平面道路的國5蘇澳服務區，有用路人車輛被卡在服務區1個小時開不出來，堪稱比春節還要塞。

▲清明連假首日蘇澳地區大塞爆 。（圖／記者游芳男翻攝）

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今清明連假出現爆大量返鄉和出遊車潮，其中台9線蘇花路廊從今天凌晨1點到下午還在塞，且可能塞到晚上8點後才能紓解，預估將連塞19小時。

公路總局四工處交通管理及控制中心主任陳國正表示，今天台9線蘇花路廊非常塞，自凌晨1點開始就已經塞車到現在，因為交通量太大了，加上塞太久，導致現在車速非常慢。

▲清明連假首日蘇澳地區大塞爆 。（圖／記者游芳男翻攝）

陳國正說明，蘇花路廊每小時通過900輛次，車速可在40公里以上，若長時間每小時通過超過1千輛，速度就會降至20公里，因為今天交通量太大，一下子衝進來太多，導致已超過負荷，車流「速度卡住了」，幾乎是用10到20公里的時速在前進，過往從國5下來到南澳約40分鐘車程時間，今天要開2個多小時，行車時間多3倍，車流在通過南澳後較為順暢。

陳國正說，因為今天交通量超過蘇花路廊負荷，一路回堵，國5蘇澳服務區進出也塞住了，有車子卡在服務區開不出來，足足卡了1個多小時，呼籲用路人若要走蘇花路廊，目前已超過負荷量，建議可以改晚上再進入蘇花路廊，減少塞在路上的時間，蘇花路廊車流預估晚間8時後可陸續紓解。