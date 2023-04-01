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他開箱愚人節「無料Pizza」　一吃秒懂了！釣出員工：快被搞死

網搜小組／劉維榛報導

今是4月1日愚人節，必勝客也應景賣起「無料比薩」，打開來真的只有一圈芝心餅皮，創意又有了新高度！就有網友花了149元買了「芝心圈圈」，一吃秒自嘲「聽著領悟，吃著放空...充滿濃濃禪意」。結果底下還釣出店員哀號「快被公司搞死！」

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲真的只有「芝心圈圈」，創意超狂。（圖／翻攝爆廢公社二館）

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必勝客今日推出無料比薩「芝心圈圈」，真的沒看錯，整個比薩僅剩下最外圈的芝心餅皮，尤其在愚人節這天開賣特別引發關注。一名網友在臉書《爆廢公社二館》開箱自嘲，「沒辦法領悟『放空』這兩字，（只好）聽著領悟，吃著放空...充滿濃濃禪意！」

文章曝光後，引來一票網友笑虧，「掛在脖子上邊看追劇邊吃」、「大一點可以當呼拉圈」、「必勝客是今年愚人MVP」、「我都把這個丟給小孩吃」、「真的有人買欸」、「吃完還很餓吧」、「好大個甜甜圈」、「這個我可以欸，我愛吃邊邊」、「這是吃最經典的部分耶」。

留言串中，意外釣出終極苦主，也就是今日上班的員工們，「必勝客內場路過（快被公司搞死了）...好險只是兼差」。

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲員工崩潰了。（圖／翻攝爆廢公社二館）

另外，韓國人氣連鎖炸雞品牌「NENE CHICKEN」旗下超人氣品牌、有著「國民漢堡」之稱的「BONGOUSSE 韓米堡」則在近日強勢登台每顆韓米堡是嚴選台灣花蓮富里契約栽種的初雪美姬品種米每日現煮，再拌入韓國純芝麻油、海苔，並搭配韓國空運特製醬料製成每種口味，完整還原最道地韓國國民美食，且一口氣就提供超過20種口味任選任吃，選擇超豐富。

首推吃得到所有標配好料的「BONGOU KING」，雙層米堡夾進了炒豬肉、炒泡菜、煎蛋、鮪魚沙拉、起士及午餐肉，每一口都超罪惡，還有超道地的「春川起士辣炒雞韓米堡」、台灣人最愛「薯餅鮪魚韓米堡」等，以及午餐肉蛋、洋釀炸雞、炸豬排等口味，通通超欠吃，同步也提供客製化加料服務，想一口就能吃到3層午餐肉也沒問題，韓米堡即日起只在永春店限定開賣，每日限量、售完為止。

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