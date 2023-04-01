曾格爾點名3人「不實指控」　要求公開道歉

▲曾格爾要求3人公開道歉。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾）



記者崔子柔／綜合報導

「登山女神」曾格爾自從爆出與已婚富商「約泡拉贊助」後形象重挫，不僅募款計畫終止，干城章嘉峰的紀錄也被除名。她昨（31）日晚間再發文澄清登山相關的爭議，點名黃鈺翔、 張元植 、蔡日興3人，要求他們對於不實抹黑公開道歉。

曾格爾指出，她所有登山紀錄都是確實爬上去，但卻有人在網路上散布假訊息，混淆大眾和愛好登山戶外的人，這次她和家人、律師整理好資訊後一次公佈，希望大家看清楚事實，「我今天所有話都直接了當的說！雪羊黃鈺翔、 張元植 、蔡日興請你們公開出來道歉」。

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曾格爾表示，張元植做出一系列報告來質疑她，但在私下聯絡時不承認自己的言論，稱「我從頭到尾都沒有說妳登山造假，是媒體自己帶的風向」，回頭卻又在各登山社群繼續帶風向，讓她氣憤「你對我登山的疑慮，一條條的刪除。到了現在，是否能請你解釋並道歉之前的錯誤質疑？」

曾格爾提到，她曾邀請張元植一起組織台灣登山隊，去海外攀登不仰賴雪巴，希望能為台灣共同努力，她一直把張元植當前輩尊重，張元植卻在網路上說能輕易製作出假的「Garmin Gps Inreach 紀錄」，誤導媒體，再把事情推給蔡日興。

曾格爾指出，蔡日興後續說無法認證，卻口口聲聲對媒體說她的登山攻頂是P圖，她多次公開或私下詢問能否驗證，蔡日興則不斷顧左右而言他，然後繼續傳播不實訊息。

曾格爾表示，雪羊是她欣賞的登山前輩和作家，2人也曾一起參加過聚會，但沒有高海拔登山經驗的雪羊，卻用張元植的報告來發文數落她，「我實在不知道為什麼，大家寧可去看一個沒有實際高海拔登山經驗的人來質疑有經驗的人呢」。

「我不希望未來想要以登山家為夢想的後輩，看到辛苦登山後，卻被質疑」，曾格爾說，她希望媒體能認清不實的言論，並向一路上支持她的人喊話，「因為現在對我的資訊有些是負面的，我現在一一要證明哪些是假資訊」，等到翻轉後，她會一一公開感謝。