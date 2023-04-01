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陸貪官名下34套房被追討查封！　親友在同社區有65間房和30個車位

▲江蘇貪官郗同福受審。（圖／翻攝極目新聞）

▲江蘇貪官郗同福出庭受審。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

江蘇一名地方官員郗同福在2018年被立案調查，最終被判刑12年，處以罰金和追繳不法所得。直至今（2023）年3月，鎮江中院發布關於追繳罪犯郗同福受賄財物，對其位於連雲港市某小區及某路段的34套房產進行查封和執行的公告，外界才明白這名貪官以不法所得轉換的財務如此驚人。

▲江蘇貪官郗同福受審。（圖／翻攝極目新聞）

▲江蘇鎮江中院查封或執行追討郗同福名下34套房產。（圖／翻攝極目新聞）

《頂端新聞》報導，鎮江中院執行局相關工作人員表示，上述文件屬實，且相關執行及訴訟信息均公開可查，「不同的是，一般情況下，相關權利人行使權利時間以收到執行局相關通知為準，而且每個案件我們都會有專門負責該案的工作人員進行處理。」

根據查封公告顯示，郗同福在連雲港的名下房產共34間，分別為於永和國際新城一、二期，連雲港市雲和路等地。此外，《中國紀檢監察雜誌》也曾刊文揭露，郗同福曾與妻弟一同獲得65套房和30個車位。

公開資訊顯示，郗同福曾任江蘇省經信委黨組成員，連雲港市委常委、連雲區委書記等職。他被調查關押期間曾表示，「我在這十幾年時間裡，時刻不忘為自己、為親友謀取私利，沒有條件時等機會創造條件，有條件時我絕不放過，就是老母雞從家門前經過，我也要捉回家下個蛋後再放走。」

據了解，郗同福自小喪父、母親改嫁，靠親友接濟，跟著年邁的祖母沿街乞討長大，剛出社會時，郗同福曾嚴格約束家人要清廉，就連長官在過年前送他二斤肉和一條魚，他還氣得跟家人大吵一架，連夜將物資送還辦公室。

令人意外的是，當郗同福開始受賄，食髓知味的他便夥同親友一起搜刮不義之財，不法所得也如滾雪球般的越累積越多，最終被紀檢機關盯上，將其立案調查。
 

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